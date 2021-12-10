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МИД потребовал дезавуировать решение о включении Украины и Грузии в НАТО
МИД потребовал дезавуировать решение о включении Украины и Грузии в НАТО - РИА Новости, 10.12.2021
МИД потребовал дезавуировать решение о включении Украины и Грузии в НАТО
Необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:32
2021-12-10T18:32
2021-12-10T18:47
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, заявили в пятницу в МИД РФ."В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в заявлении МИД РФ.
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в мире, украина, грузия, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:32 10.12.2021 (обновлено: 18:47 10.12.2021)
МИД потребовал дезавуировать решение о включении Украины и Грузии в НАТО
МИД: необходимо дезавуировать решение саммита НАТО о включении Украины и Грузии в альянс