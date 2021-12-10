https://ria.ru/20211210/nato-1763195341.html

МИД потребовал дезавуировать решение о включении Украины и Грузии в НАТО

МИД потребовал дезавуировать решение о включении Украины и Грузии в НАТО - РИА Новости, 10.12.2021

МИД потребовал дезавуировать решение о включении Украины и Грузии в НАТО

Необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:32

2021-12-10T18:32

2021-12-10T18:47

в мире

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грузия

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, заявили в пятницу в МИД РФ."В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в заявлении МИД РФ.

https://ria.ru/20211017/pentagon-1754934294.html

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в мире, украина, грузия, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)