https://ria.ru/20211210/nato-1763181124.html

Косовский политик призвал ввести бойцов СБК на Украину, если попросит НАТО

Косовский политик призвал ввести бойцов СБК на Украину, если попросит НАТО - РИА Новости, 10.12.2021

Косовский политик призвал ввести бойцов СБК на Украину, если попросит НАТО

Лидер "Движения за единство" самопровозглашенной республики Косово Валён Мурати предложил ввести Силы безопасности Косово СБК в составе миссии НАТО на Украину,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:38

2021-12-10T17:38

2021-12-10T17:38

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БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Лидер "Движения за единство" самопровозглашенной республики Косово Валён Мурати предложил ввести Силы безопасности Косово СБК в составе миссии НАТО на Украину, когда этого потребуют союзнические обязательства и членство в альянсе.Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов, ожидается, что личный состав сил безопасности в 2022 году увеличат до 4,8 тысячи человек.Мурати во главе "Движения за единство" периодически критикует нынешнее руководство самопровозглашенной республики за недостаточную приверженность интересам "союзников в Европе и США"."У нас сейчас есть партнерство с НАТО и естественно, что если альянс требует сотрудничества и партнерства, если призывает СБК идти на помощь, мы должны быть к этому готовы. Не вижу в этом ничего спорного, конечно, большой интерес Косово – стать членом НАТО. Вопрос отношений с Украиной и Россией, это вопрос, который превосходит нас и принадлежит нашим союзникам", - цитирует портал Kosovo online политика.Силы безопасности Косово в мае и июне впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, Албании и Хорватии. Самопровозглашенная республика в марте отправила контингент СБК в свою первую международную миссию в составе сил США в Кувейте.К 2024 году "оборонный бюджет" самопровозглашенной республики планируется в размере 135 миллионов евро. Косовский премьер Альбин Курти сообщил в октябре, что бюджет региона на 2022 год впервые предполагает выделение свыше 100 миллионов евро на вооруженные силы.Косовский "министр обороны" Арменд Мехай и посол Германии Йорн Роде в ноябре подписали соглашение о передаче Германией подразделению по разминированию СБК 10 защитных костюмов, проведении обучения саперов и вручении двух автомобилей для перевозки опасных грузов на общую сумму в 1 миллион евро. В конце августа США передали Косово 55 бронетранспортеров M1117 Armored Security Vehicle, а в середине июля - военное оборудование на 190 тысяч долларов. В июле власти самопровозглашенной республики подписали с Турцией договор на покупку 14 бронеавтомобилей: четырех Vuran 4x4 и десяти Kirpi. По данным местных СМИ, их стоимость - 9,7 миллиона евро, полностью покрыта турецкой дотацией.В июле 2020 года Приштина получила 42 военных внедорожника Humvee из США, в 2019 году - 27 таких бронеавтомобилей и еще 24 машины в 2018 году.Депутаты парламента Косово в 2018 году утвердили пакет законопроектов о трансформации СБК в полноценную армию. Планируется, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. Заместитель министра СБК Агим Чеку сообщил в ноябре 2018 года, что создаваемая армия самопровозглашенной республики будет иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, "но только для обороны".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20211210/ukraina-1763127343.html

https://ria.ru/20211210/ukraina-1763088251.html

https://ria.ru/20211210/donbass-1763011426.html

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в мире, украина, косово, нато