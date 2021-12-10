Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/nato-1763181124.html
Косовский политик призвал ввести бойцов СБК на Украину, если попросит НАТО
Косовский политик призвал ввести бойцов СБК на Украину, если попросит НАТО - РИА Новости, 10.12.2021
Косовский политик призвал ввести бойцов СБК на Украину, если попросит НАТО
Лидер "Движения за единство" самопровозглашенной республики Косово Валён Мурати предложил ввести Силы безопасности Косово СБК в составе миссии НАТО на Украину,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:38
2021-12-10T17:38
в мире
украина
косово
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg
БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Лидер "Движения за единство" самопровозглашенной республики Косово Валён Мурати предложил ввести Силы безопасности Косово СБК в составе миссии НАТО на Украину, когда этого потребуют союзнические обязательства и членство в альянсе.Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов, ожидается, что личный состав сил безопасности в 2022 году увеличат до 4,8 тысячи человек.Мурати во главе "Движения за единство" периодически критикует нынешнее руководство самопровозглашенной республики за недостаточную приверженность интересам "союзников в Европе и США"."У нас сейчас есть партнерство с НАТО и естественно, что если альянс требует сотрудничества и партнерства, если призывает СБК идти на помощь, мы должны быть к этому готовы. Не вижу в этом ничего спорного, конечно, большой интерес Косово – стать членом НАТО. Вопрос отношений с Украиной и Россией, это вопрос, который превосходит нас и принадлежит нашим союзникам", - цитирует портал Kosovo online политика.Силы безопасности Косово в мае и июне впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, Албании и Хорватии. Самопровозглашенная республика в марте отправила контингент СБК в свою первую международную миссию в составе сил США в Кувейте.К 2024 году "оборонный бюджет" самопровозглашенной республики планируется в размере 135 миллионов евро. Косовский премьер Альбин Курти сообщил в октябре, что бюджет региона на 2022 год впервые предполагает выделение свыше 100 миллионов евро на вооруженные силы.Косовский "министр обороны" Арменд Мехай и посол Германии Йорн Роде в ноябре подписали соглашение о передаче Германией подразделению по разминированию СБК 10 защитных костюмов, проведении обучения саперов и вручении двух автомобилей для перевозки опасных грузов на общую сумму в 1 миллион евро. В конце августа США передали Косово 55 бронетранспортеров M1117 Armored Security Vehicle, а в середине июля - военное оборудование на 190 тысяч долларов. В июле власти самопровозглашенной республики подписали с Турцией договор на покупку 14 бронеавтомобилей: четырех Vuran 4x4 и десяти Kirpi. По данным местных СМИ, их стоимость - 9,7 миллиона евро, полностью покрыта турецкой дотацией.В июле 2020 года Приштина получила 42 военных внедорожника Humvee из США, в 2019 году - 27 таких бронеавтомобилей и еще 24 машины в 2018 году.Депутаты парламента Косово в 2018 году утвердили пакет законопроектов о трансформации СБК в полноценную армию. Планируется, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. Заместитель министра СБК Агим Чеку сообщил в ноябре 2018 года, что создаваемая армия самопровозглашенной республики будет иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, "но только для обороны".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20211210/ukraina-1763127343.html
https://ria.ru/20211210/ukraina-1763088251.html
https://ria.ru/20211210/donbass-1763011426.html
https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html
украина
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_1e8ddfb4bfec28e947399e1bb12db919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, косово, нато
17:38 10.12.2021
 
Косовский политик призвал ввести бойцов СБК на Украину, если попросит НАТО

Политик Мурати призвал ввести Силы безопасности Косово на Украину, если попросит НАТО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Лидер "Движения за единство" самопровозглашенной республики Косово Валён Мурати предложил ввести Силы безопасности Косово СБК в составе миссии НАТО на Украину, когда этого потребуют союзнические обязательства и членство в альянсе.
Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов, ожидается, что личный состав сил безопасности в 2022 году увеличат до 4,8 тысячи человек.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
14:31
"Она не стоит нашей крови": В США высказались о вступлении Украины в НАТО
Мурати во главе "Движения за единство" периодически критикует нынешнее руководство самопровозглашенной республики за недостаточную приверженность интересам "союзников в Европе и США".
"У нас сейчас есть партнерство с НАТО и естественно, что если альянс требует сотрудничества и партнерства, если призывает СБК идти на помощь, мы должны быть к этому готовы. Не вижу в этом ничего спорного, конечно, большой интерес Косово – стать членом НАТО. Вопрос отношений с Украиной и Россией, это вопрос, который превосходит нас и принадлежит нашим союзникам", - цитирует портал Kosovo online политика.
Силы безопасности Косово в мае и июне впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, Албании и Хорватии. Самопровозглашенная республика в марте отправила контингент СБК в свою первую международную миссию в составе сил США в Кувейте.
К 2024 году "оборонный бюджет" самопровозглашенной республики планируется в размере 135 миллионов евро. Косовский премьер Альбин Курти сообщил в октябре, что бюджет региона на 2022 год впервые предполагает выделение свыше 100 миллионов евро на вооруженные силы.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
11:46
В США объяснили отказ помогать Украине в случае войны с Россией
Косовский "министр обороны" Арменд Мехай и посол Германии Йорн Роде в ноябре подписали соглашение о передаче Германией подразделению по разминированию СБК 10 защитных костюмов, проведении обучения саперов и вручении двух автомобилей для перевозки опасных грузов на общую сумму в 1 миллион евро. В конце августа США передали Косово 55 бронетранспортеров M1117 Armored Security Vehicle, а в середине июля - военное оборудование на 190 тысяч долларов. В июле власти самопровозглашенной республики подписали с Турцией договор на покупку 14 бронеавтомобилей: четырех Vuran 4x4 и десяти Kirpi. По данным местных СМИ, их стоимость - 9,7 миллиона евро, полностью покрыта турецкой дотацией.
В июле 2020 года Приштина получила 42 военных внедорожника Humvee из США, в 2019 году - 27 таких бронеавтомобилей и еще 24 машины в 2018 году.
Бронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
08:00
"Это удар в спину". Почему в НАТО отказались от Украины
Депутаты парламента Косово в 2018 году утвердили пакет законопроектов о трансформации СБК в полноценную армию. Планируется, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. Заместитель министра СБК Агим Чеку сообщил в ноябре 2018 года, что создаваемая армия самопровозглашенной республики будет иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, "но только для обороны".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 08:00
"Мир вздрогнет". Что будет, если Украина вступит в НАТО
 
В миреУкраинаКосовоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи