https://ria.ru/20211210/nato-1763079265.html

Байден пообещал помочь восточному флангу НАТО, заявил президент Эстонии

Байден пообещал помочь восточному флангу НАТО, заявил президент Эстонии - РИА Новости, 10.12.2021

Байден пообещал помочь восточному флангу НАТО, заявил президент Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с главами девяти государств восточного крыла НАТО, президент США... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:12

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с главами девяти государств восточного крыла НАТО, президент США Джо Байден обещал, что в случае необходимости в этих странах будут размещены дополнительные войска альянса.По словам Кариса, президент США сообщил, что на каждый шаг России последует встречный шаг. "И Байден это отметил: есть экономические, финансовые рычаги, если нужно, то и военные. Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО. И то, где разместят войска, будет решением стран НАТО. Но сегодня, завтра или через месяц, в телефонном разговоре об этом, разумеется, не говорилось", - сказал в пятницу Карис порталу эстонского телерадиовещания ERR.Глава Эстонии также отметил, что, по словам Байдена, все решения относительно безопасности будут приниматься вместе. "Нет такой ситуации, когда есть восточный и западный фланг, южный и северный. Эти решения НАТО будет принимать сообща, это касается и темы Украины", - добавил Карис.Эстонский президент сообщил, что в разговоре с Байденом несколько раз упоминалась пятая статья устава НАТО. "Байден подчеркнул, что его священный долг - пятая статья НАТО. Он повторил это несколько раз", - сказал Карис.Согласно пятой статье устава НАТО, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом, и в этом случае странам будет оказана помощь, включая применение вооруженной силы.

https://ria.ru/20211121/zakharova-1760083923.html

https://ria.ru/20211209/estoniya-1762892389.html

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в мире, сша, эстония, джо байден, нато, алар карис