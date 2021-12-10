Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/nato-1763079265.html
Байден пообещал помочь восточному флангу НАТО, заявил президент Эстонии
Байден пообещал помочь восточному флангу НАТО, заявил президент Эстонии - РИА Новости, 10.12.2021
Байден пообещал помочь восточному флангу НАТО, заявил президент Эстонии
Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с главами девяти государств восточного крыла НАТО, президент США... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:12
2021-12-10T11:12
в мире
сша
эстония
джо байден
нато
алар карис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748014764_0:96:3192:1892_1920x0_80_0_0_cef69708ca4ffc3de87c1b5e129312b2.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с главами девяти государств восточного крыла НАТО, президент США Джо Байден обещал, что в случае необходимости в этих странах будут размещены дополнительные войска альянса.По словам Кариса, президент США сообщил, что на каждый шаг России последует встречный шаг. "И Байден это отметил: есть экономические, финансовые рычаги, если нужно, то и военные. Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО. И то, где разместят войска, будет решением стран НАТО. Но сегодня, завтра или через месяц, в телефонном разговоре об этом, разумеется, не говорилось", - сказал в пятницу Карис порталу эстонского телерадиовещания ERR.Глава Эстонии также отметил, что, по словам Байдена, все решения относительно безопасности будут приниматься вместе. "Нет такой ситуации, когда есть восточный и западный фланг, южный и северный. Эти решения НАТО будет принимать сообща, это касается и темы Украины", - добавил Карис.Эстонский президент сообщил, что в разговоре с Байденом несколько раз упоминалась пятая статья устава НАТО. "Байден подчеркнул, что его священный долг - пятая статья НАТО. Он повторил это несколько раз", - сказал Карис.Согласно пятой статье устава НАТО, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом, и в этом случае странам будет оказана помощь, включая применение вооруженной силы.
https://ria.ru/20211121/zakharova-1760083923.html
https://ria.ru/20211209/estoniya-1762892389.html
сша
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748014764_231:175:2728:2048_1920x0_80_0_0_ab33c916cb680115e17bf08b8ff14035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, эстония, джо байден, нато, алар карис
11:12 10.12.2021
 
Байден пообещал помочь восточному флангу НАТО, заявил президент Эстонии

Президент Эстонии Карис: США при необходимости пообещали помочь восточному флангу НАТО

© AP Photo / Raul MeeАлар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне
Алар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Raul Mee
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с главами девяти государств восточного крыла НАТО, президент США Джо Байден обещал, что в случае необходимости в этих странах будут размещены дополнительные войска альянса.
По словам Кариса, президент США сообщил, что на каждый шаг России последует встречный шаг. "И Байден это отметил: есть экономические, финансовые рычаги, если нужно, то и военные. Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО. И то, где разместят войска, будет решением стран НАТО. Но сегодня, завтра или через месяц, в телефонном разговоре об этом, разумеется, не говорилось", - сказал в пятницу Карис порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 21:11
Захарова ответила на заявление НАТО об "агрессивном поведении" России
Глава Эстонии также отметил, что, по словам Байдена, все решения относительно безопасности будут приниматься вместе. "Нет такой ситуации, когда есть восточный и западный фланг, южный и северный. Эти решения НАТО будет принимать сообща, это касается и темы Украины", - добавил Карис.
Эстонский президент сообщил, что в разговоре с Байденом несколько раз упоминалась пятая статья устава НАТО. "Байден подчеркнул, что его священный долг - пятая статья НАТО. Он повторил это несколько раз", - сказал Карис.
Согласно пятой статье устава НАТО, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом, и в этом случае странам будет оказана помощь, включая применение вооруженной силы.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 11:37
В Эстонии назвали идею Байдена о встрече НАТО и России неприятным сюрпризом
 
В миреСШАЭстонияДжо БайденНАТОАлар Карис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи