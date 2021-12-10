Байден пообещал помочь восточному флангу НАТО, заявил президент Эстонии
Президент Эстонии Карис: США при необходимости пообещали помочь восточному флангу НАТО
© AP Photo / Raul MeeАлар Карис, избранный президентом Эстонии, в парламенте Эстонии в Таллинне
© AP Photo / Raul Mee
ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с главами девяти государств восточного крыла НАТО, президент США Джо Байден обещал, что в случае необходимости в этих странах будут размещены дополнительные войска альянса.
По словам Кариса, президент США сообщил, что на каждый шаг России последует встречный шаг. "И Байден это отметил: есть экономические, финансовые рычаги, если нужно, то и военные. Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО. И то, где разместят войска, будет решением стран НАТО. Но сегодня, завтра или через месяц, в телефонном разговоре об этом, разумеется, не говорилось", - сказал в пятницу Карис порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Глава Эстонии также отметил, что, по словам Байдена, все решения относительно безопасности будут приниматься вместе. "Нет такой ситуации, когда есть восточный и западный фланг, южный и северный. Эти решения НАТО будет принимать сообща, это касается и темы Украины", - добавил Карис.
Эстонский президент сообщил, что в разговоре с Байденом несколько раз упоминалась пятая статья устава НАТО. "Байден подчеркнул, что его священный долг - пятая статья НАТО. Он повторил это несколько раз", - сказал Карис.
Согласно пятой статье устава НАТО, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом, и в этом случае странам будет оказана помощь, включая применение вооруженной силы.