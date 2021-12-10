Лебезящий перед Россией Байден привел в ярость НАТО

04:58 10.12.2021 (обновлено: 10:03 10.12.2021)
Bloomberg: Байден привел в ярость НАТО из-за диалога с Россией
Bloomberg: страны Восточной Европы осудили план Байдена провести встречу России и НАТО
© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Charlie Riedel
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата.
Как отмечает агентство, такое обращение поступило руководителям нескольких участников Североатлантического альянса. Собеседник издания уточнил, что "правительство одного из государств пришло в ярость" от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой.
"Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден", — рассказал источник.
В публикации говорится, что "восточный фланг" НАТО обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса.
Россия неоднократно отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать. В Кремле считают, что Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Седьмого декабря состоялись онлайн-переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они длились около двух часов. Во время встречи российский лидер сказал американскому коллеге, что "красные линии" — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений. Байден в свою очередь пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный флаг блока.