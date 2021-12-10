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Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным - РИА Новости, 10.12.2021
Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
Президент США Джо Байден поговорил с лидерами "Бухарестской девятки" — объединения стран, образующего "восточный фланг" НАТО — из-за ситуации вокруг Украины,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T00:45
2021-12-10T10:06
в мире
словакия
чехия
дмитрий песков
джо байден
владимир зеленский
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден поговорил с лидерами "Бухарестской девятки" — объединения стран, образующего "восточный фланг" НАТО — из-за ситуации вокруг Украины, сообщил Белый дом.Беседа состоялась по итогам онлайн-встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным и звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.В "девятку" входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.О содержании разговора не сообщается. Ранее администрация Байдена говорила о его планах проинформировать союзников о своем общении с Путиным, услышать их мнение о нынешней ситуации в сфере безопасности и подчеркнуть приверженность США трансатлантической солидарности.Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Во время встречи Путин сказал американскому коллеге, что "красные линии" — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений. Байден в свою очередь пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный флаг блока.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, словакия, чехия, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон, россия
00:45 10.12.2021 (обновлено: 10:06 10.12.2021)
 
Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным

Президент США Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден поговорил с лидерами "Бухарестской девятки" — объединения стран, образующего "восточный фланг" НАТО — из-за ситуации вокруг Украины, сообщил Белый дом.
Беседа состоялась по итогам онлайн-встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным и звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

"Разговор президента с лидерами "Бухарестской девятки" <...> продолжался с 15.17 до 15.57 по времени восточного побережья (23.17-23.57 мск)", — заявили в Белом доме.

В "девятку" входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.
О содержании разговора не сообщается. Ранее администрация Байдена говорила о его планах проинформировать союзников о своем общении с Путиным, услышать их мнение о нынешней ситуации в сфере безопасности и подчеркнуть приверженность США трансатлантической солидарности.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Во время встречи Путин сказал американскому коллеге, что "красные линии" — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений. Байден в свою очередь пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный флаг блока.
Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Саммит стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 23:08
Офис Зеленского прокомментировал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО
 
В миреСловакияЧехияДмитрий ПесковДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВашингтонРоссия
 
 
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