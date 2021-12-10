https://ria.ru/20211210/nato-1763048684.html

Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным

Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным - РИА Новости, 10.12.2021

Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным

Президент США Джо Байден поговорил с лидерами "Бухарестской девятки" — объединения стран, образующего "восточный фланг" НАТО — из-за ситуации вокруг Украины,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T00:45

2021-12-10T00:45

2021-12-10T10:06

в мире

словакия

чехия

дмитрий песков

джо байден

владимир зеленский

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден поговорил с лидерами "Бухарестской девятки" — объединения стран, образующего "восточный фланг" НАТО — из-за ситуации вокруг Украины, сообщил Белый дом.Беседа состоялась по итогам онлайн-встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным и звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.В "девятку" входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.О содержании разговора не сообщается. Ранее администрация Байдена говорила о его планах проинформировать союзников о своем общении с Путиным, услышать их мнение о нынешней ситуации в сфере безопасности и подчеркнуть приверженность США трансатлантической солидарности.Онлайн-переговоры президентов России и США прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Во время встречи Путин сказал американскому коллеге, что "красные линии" — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений. Байден в свою очередь пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный флаг блока.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211210/kontakty-1763048299.html

https://ria.ru/20211209/ukraina-1763041919.html

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в мире, словакия, чехия, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон, россия