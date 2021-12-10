https://ria.ru/20211210/nasilie-1762999976.html

"Выдавил глаз, откусил ухо": многодетная мать боится за свою жизнь

"Выдавил глаз, откусил ухо": многодетная мать боится за свою жизнь - РИА Новости, 10.12.2021

"Выдавил глаз, откусил ухо": многодетная мать боится за свою жизнь

Марина Скорплюк из Краснодара перенесла восемь операций, чтобы привести в порядок обезображенное лицо. Муж напал в порыве ревности, и теперь вместо правого... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T08:00

2021-12-10T08:00

2021-12-10T08:16

общество

семья

омск

германия

здоровье

многодетные семьи

криминал

домашнее насилие

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Марина Скорплюк из Краснодара перенесла восемь операций, чтобы привести в порядок обезображенное лицо. Муж напал в порыве ревности, и теперь вместо правого глаза у нее стеклянный протез. Друзья и близкие в шоке: родители пятерых детей, в браке 17 лет — союз считали образцовым. Супруга отправили в колонию, но он добивается смягчения приговора.Примерные родителиМарина познакомилась с Евгением в 2002-м. Ей тогда было двадцать, он на 12 лет старше. Жили и работали в Омске. Их матери подружились, пока лечились в стационаре. "Мы с Женей навещали их в больнице, — вспоминает Марина. — Можно сказать, они нас и свели".Через год съехались, но расписались только в 2007-м: у Евгения затянулся развод. "С первой женой они жили в Германии. Он и на нее нападал, за что получил там условный срок. Тогда я об этом не знала", — говорит Марина.Скорплюк работала в рекламном отделе крупной компании, ей хорошо платили. Евгений занимался ремонтом квартир. В 2014-м решили перебраться на юг: у Марины астма, сибирскую зиму переносила с трудом."Да и всегда мечтали жить у моря. Трех сыновей и собаку — на заднее сиденье машины, позади — прицеп со всем нажитым. И отправились своим ходом. Целое путешествие, — рассказывает Марина. — Первые два года снимали дом, затем купили свой. В 2016-м к нам переехала моя мама и ее родной брат".Многодетная семья не бедствовала, Евгений всегда находил способ заработать. Жили спокойно, пока Марина не забеременела в пятый раз: "Муж заявил: "Как у нас может быть девочка? До нее — четыре парня. Точно нагуляла". Начал подозревать меня в изменах. После рождения дочери сдал анализ ДНК, родство подтвердилось. Но даже после этого он не успокоился".Впервые Евгений поднял руку на жену в январе 2019-го. По ее словам, до нападения они не ссорились. "Вдруг начал кричать, что я — позор семьи. Я была во дворе дома. Накинулся, схватил за горло и бил головой о стену".Вспышки агрессииЕвгений часто жаловался на головные боли, повышенное давление, шум в ушах. Марина была уверена, что причина такого поведения — проблемы со здоровьем.Она начала звонить на горячие линии помощи семьям. Обратилась в психиатрическую клинику, уговорила супруга записаться на прием. Оказалось, у него "обостренное чувство патологической ревности". Ему предложили платный курс лечения, но он отказался. Принудительная госпитализация — только по суду."Мне посоветовали при каждой вспышке агрессии вызывать психиатрическую бригаду. После третьего раза его бы отправили на обследование", — объясняет Марина. В кризисном центре ей сказали "лавировать" и не нагнетать, чтобы не навредить себе.Обстановка в семье наладилась, когда Марина пригрозила подать на развод: "Пылинки с меня сдувал. Подумала, что его отпустило".Она устроилась в компанию по разработке и продвижению сайтов, получала высокую зарплату. Супруг тогда таксовал, подвозил ее до работы и забирал вечером. Заходил на кофе, коллеги жены знали его и ничего плохого сказать не могли.Восьмого мая у Марины был корпоратив, пригласили и Евгения. Стреляли из лука, играли в шахматы и покер. К 11 вечера начали разъезжаться. Супруги решили подбросить троих коллег. В пути все обсуждали, как хорошо провели время. Кроме Евгения — тот молчал."Всех развезли, до дома оставалось минут десять. Муж резко остановил машину. Думала, может, закурить хочет. Но он навалился всем телом, схватил за голову и начал большими пальцами давить на глаза, — рассказывает Марина. — Я не могла сдвинуться с места. Нащупала ручку двери, открыла. Взял меня за волосы, потянул обратно, ударил дверью несколько раз по руке, пока она была в проеме. Откусил левое ухо и снова вставил пальцы в глазницы, давил еще сильнее".Скорплюк чудом спаслась: у машины была включена аварийка, проезжающий таксист остановился спросить, не случилось ли что. Постучал в окно, было темно и он не разглядел, что происходит внутри. Евгений заверил, что все хорошо. Марина тем временем открыла дверь и выбралась из автомобиля. Незнакомец увидел окровавленную девушку и бросился на помощь."О своем спасителе я узнала потом. Тогда ничего не видела и не слышала. Полиция, скорая… Помню все очень смутно. Правый глаз буквально висел на нервных окончаниях. Левый вдавлен внутрь. Кровь повсюду, — говорит Марина. — У меня было одно желание: дозвониться до дома и выяснить, все ли в порядке с детьми".В ту же ночь Евгений явился в полицию с повинной. Возбудили дело по статье 109 УК ("Угроза убийством") и ч. 1 статьи 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Признали вменяемым. В феврале 2020-го приговорили к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы. А также присудили выплатить Марине компенсацию за материальный и моральный вред — 1,1 миллиона рублей."Хочется быть в безопасности"Правый глаз не спасли, на его месте протез, который нужно менять каждые два с половиной года. Марина перенесла восемь операций: по четыре на глазу и на ухе, которое пытались реконструировать с использованием других тканей тела.Многодетная мать добивалась, чтобы дело переквалифицировали на причинение тяжкого вреда с особой жестокостью и покушение на убийство. Но безуспешно. Кроме того, она хочет лишить Евгения родительских прав. В суд обратилась прошлой осенью. Заседание несколько раз переносили и назначили только на конец декабря.Адвоката порекомендовали в Консорциуме женских неправительственных объединений. Их специалисты помогали и Маргарите Грачевой, чья история прогремела на всю страну: бывший муж отрубил ей кисти рук, за что отбывает 14-летний срок.Специалисты объясняют: агрессоров нужно лишать родительских прав, иначе они будут использовать детей как повод восстановить отношения и для того, чтобы давить морально.Недавно Марина узнала, что Евгений подал кассационную жалобу о пересмотре приговора и сокращении срока.Она содержит детей, мать и дядю с инвалидностью. Выплачивает кредиты: Евгений не был трудоустроен официально, оформляли на нее. Марина еле сводит концы с концами."Накопила немножко на ремонт, чтобы детям было дома уютно. Впадать в депрессию и жаловаться нет смысла, нужно поднимать пятерых, — говорит она. — Муж всегда был очень внимательным, обходительным. Только сейчас осознала, что он контролировал каждый мой шаг, а я воспринимала это как заботу".Финансовая поддержка ей не помешает: из-за травм необходимо прооперировать нос. Консорциум женских неправительственных объединений объявил сбор средств.

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общество, семья, омск, германия, здоровье, многодетные семьи, криминал, домашнее насилие