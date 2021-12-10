https://ria.ru/20211210/most-1763207455.html

В Твери реализуется проект строительства Западного моста

В Твери реализуется проект строительства Западного моста - РИА Новости, 10.12.2021

В Твери реализуется проект строительства Западного моста

В Твери началась непосредственная реализация проекта строительства Западного моста, который соединит два районы города, снизив тем самым транспортные потоки... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:53

2021-12-10T19:53

2021-12-10T19:53

тверская область

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 10 дек – РИА Новости. В Твери началась непосредственная реализация проекта строительства Западного моста, который соединит два районы города, снизив тем самым транспортные потоки через центр областной столицы, сообщает пресс-служба регионального правительства."На данный момент проведены конкурентные процедуры, определена подрядная организация", - отметили в пресс-службе.Сегодня транспортное сообщение через Волгу в Твери осуществляется по Староволжскому, Нововолжскому, Восточному и Окружному мостам. Западный мост также обеспечит транспортную доступность медицинского кластера в районе областной клинической больницы, а также удобный выезд на трассу М-10."Западный мост через Волгу – один из флагманских инфраструктурных проектов для региона. Строительство объекта обсуждалось в ходе рабочих встреч президента с губернатором Игорем Руденей. В начале 2021 года глава государства поручил премьер-министру рассмотреть вопрос о реализации проекта, после чего распоряжением федерального правительства на эти цели было выделено финансирование", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211209/renovatsiya-1762988213.html

тверь

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тверь, игорь руденя