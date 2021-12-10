https://ria.ru/20211210/moskalkova-1763063370.html
Омбудсмен назвала число обращений по вопросам психиатрической помощи
Омбудсмен назвала число обращений по вопросам психиатрической помощи - РИА Новости, 10.12.2021
Омбудсмен назвала число обращений по вопросам психиатрической помощи
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала, что число обращений в ее аппарат на тему соблюдения прав при... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:19
2021-12-10T09:19
2021-12-10T09:19
общество
здоровье - общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала, что число обращений в ее аппарат на тему соблюдения прав при оказании психиатрической помощи возросло за год в пять раз."В пять раз больше обращений мы получили по теме психиатрической помощи и соблюдения прав граждан при ее оказании", - сказала Москалькова.Она добавила, что также россияне стали чаще жаловаться на обеспечение их медикаментами и лекарствами.Как отметила омбудсмен, это предварительные итоги работы ее аппарата с начала года.
https://ria.ru/20211210/prava-1763062427.html
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общество, здоровье - общество, татьяна москалькова
Омбудсмен назвала число обращений по вопросам психиатрической помощи
Омбудсмен Москалькова: возросло число обращений по теме оказания психиатрической помощи