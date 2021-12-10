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Москалькова назвала число обращений, поступивших в ее аппарат в этом году
Москалькова назвала число обращений, поступивших в ее аппарат в этом году - РИА Новости, 10.12.2021
Москалькова назвала число обращений, поступивших в ее аппарат в этом году
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что число обращений в ее аппарат возросло на четверть за год,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T08:44
2021-12-10T09:10
общество
татьяна москалькова
онк
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что число обращений в ее аппарат возросло на четверть за год, отметив, что они постоянно видоизменяются."Вообще структура обращений, поступающих в наш адрес, постоянно эволюционирует. Это хорошо заметно по тем 50 с лишним тысячам просьб о помощи, которые мы уже получили в этом году. Их стало на четверть больше, чем в прошлом", - сказала Москалькова.Омбудсмен сообщила, что с начала года ей удалось оказать помощь более чем 1,6 тысячи россиянам."Этот "правозащитный год" был нелёгким, но всё же во взаимодействии с органами прокуратуры, контрольно-надзорными органами и институтами гражданского общества, положительно, с восстановлением нарушенных прав, нам удалось помочь более чем 1,6 тысячи обратившимся", - сказала Москалькова.Она отметила, что всего с начала года к ней поступило около 50 тысяч обращений."Многие из тех пятидесяти тысяч, о которых я говорила, нуждались лишь в разъяснении форм и методов защиты своих прав, и такие консультации они получили. А за многими другими обращениями стоят коллективы предприятий и жители целых населённых пунктов. Вот такие предварительные итоги", - рассказала она.Также омбудсмен отметила, что число обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в России из-за трудностей в получении плановой медицинской помощи людям с хроническими болезнями выросло в три раза."Почти в три раза выросло количество обращений на трудности в получении плановой медицинской помощи при хронических заболеваниях", - сказала Москалькова.По ее словам, пандемия оказала заметное влияние на обращения, поступившие в ее аппарат, по социально-экономической тематике."Люди стали больше ценить жизнь и намного внимательнее относиться к своему здоровью", - заключила омбудсмен.Она уверена, что причина такого роста обращений связана не только с пандемией."Просто в уходящем году обратиться к нам стало намного легче: "на полную мощность" заработала интернет-приёмная; освоили новые цифровые технологии - качественно улучшилась работа "горячих линий". Четче и оперативнее стала работа в специально созданном служебном чате для рассмотрения обращений", - рассказала Москалькова.Кроме этого, аппарат российского омбудсмена начал теснее взаимодействие с региональными уполномоченными по правам человека и институтами гражданского общества, "в том числе и в первую очередь - с правозащитными организациями и ОНК".Как отметила омбудсмен, это предварительные итоги работы ее аппарата с начала года.
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общество, татьяна москалькова, онк
08:44 10.12.2021 (обновлено: 09:10 10.12.2021)
 
Москалькова назвала число обращений, поступивших в ее аппарат в этом году

Омбудсмен Москалькова: обращений стало на четверть больше, чем в прошлом году

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что число обращений в ее аппарат возросло на четверть за год, отметив, что они постоянно видоизменяются.
"Вообще структура обращений, поступающих в наш адрес, постоянно эволюционирует. Это хорошо заметно по тем 50 с лишним тысячам просьб о помощи, которые мы уже получили в этом году. Их стало на четверть больше, чем в прошлом", - сказала Москалькова.
Омбудсмен сообщила, что с начала года ей удалось оказать помощь более чем 1,6 тысячи россиянам.
"Этот "правозащитный год" был нелёгким, но всё же во взаимодействии с органами прокуратуры, контрольно-надзорными органами и институтами гражданского общества, положительно, с восстановлением нарушенных прав, нам удалось помочь более чем 1,6 тысячи обратившимся", - сказала Москалькова.
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Она отметила, что всего с начала года к ней поступило около 50 тысяч обращений.
"Многие из тех пятидесяти тысяч, о которых я говорила, нуждались лишь в разъяснении форм и методов защиты своих прав, и такие консультации они получили. А за многими другими обращениями стоят коллективы предприятий и жители целых населённых пунктов. Вот такие предварительные итоги", - рассказала она.
Также омбудсмен отметила, что число обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в России из-за трудностей в получении плановой медицинской помощи людям с хроническими болезнями выросло в три раза.
"Почти в три раза выросло количество обращений на трудности в получении плановой медицинской помощи при хронических заболеваниях", - сказала Москалькова.
По ее словам, пандемия оказала заметное влияние на обращения, поступившие в ее аппарат, по социально-экономической тематике.
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"Люди стали больше ценить жизнь и намного внимательнее относиться к своему здоровью", - заключила омбудсмен.
Она уверена, что причина такого роста обращений связана не только с пандемией.
"Просто в уходящем году обратиться к нам стало намного легче: "на полную мощность" заработала интернет-приёмная; освоили новые цифровые технологии - качественно улучшилась работа "горячих линий". Четче и оперативнее стала работа в специально созданном служебном чате для рассмотрения обращений", - рассказала Москалькова.
Кроме этого, аппарат российского омбудсмена начал теснее взаимодействие с региональными уполномоченными по правам человека и институтами гражданского общества, "в том числе и в первую очередь - с правозащитными организациями и ОНК".
Как отметила омбудсмен, это предварительные итоги работы ее аппарата с начала года.
 
ОбществоТатьяна МоскальковаОНК
 
 
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