https://ria.ru/20211210/moskalkova-1763060803.html

Москалькова назвала число обращений, поступивших в ее аппарат в этом году

Москалькова назвала число обращений, поступивших в ее аппарат в этом году - РИА Новости, 10.12.2021

Москалькова назвала число обращений, поступивших в ее аппарат в этом году

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что число обращений в ее аппарат возросло на четверть за год,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T08:44

2021-12-10T08:44

2021-12-10T09:10

общество

татьяна москалькова

онк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что число обращений в ее аппарат возросло на четверть за год, отметив, что они постоянно видоизменяются."Вообще структура обращений, поступающих в наш адрес, постоянно эволюционирует. Это хорошо заметно по тем 50 с лишним тысячам просьб о помощи, которые мы уже получили в этом году. Их стало на четверть больше, чем в прошлом", - сказала Москалькова.Омбудсмен сообщила, что с начала года ей удалось оказать помощь более чем 1,6 тысячи россиянам."Этот "правозащитный год" был нелёгким, но всё же во взаимодействии с органами прокуратуры, контрольно-надзорными органами и институтами гражданского общества, положительно, с восстановлением нарушенных прав, нам удалось помочь более чем 1,6 тысячи обратившимся", - сказала Москалькова.Она отметила, что всего с начала года к ней поступило около 50 тысяч обращений."Многие из тех пятидесяти тысяч, о которых я говорила, нуждались лишь в разъяснении форм и методов защиты своих прав, и такие консультации они получили. А за многими другими обращениями стоят коллективы предприятий и жители целых населённых пунктов. Вот такие предварительные итоги", - рассказала она.Также омбудсмен отметила, что число обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в России из-за трудностей в получении плановой медицинской помощи людям с хроническими болезнями выросло в три раза."Почти в три раза выросло количество обращений на трудности в получении плановой медицинской помощи при хронических заболеваниях", - сказала Москалькова.По ее словам, пандемия оказала заметное влияние на обращения, поступившие в ее аппарат, по социально-экономической тематике."Люди стали больше ценить жизнь и намного внимательнее относиться к своему здоровью", - заключила омбудсмен.Она уверена, что причина такого роста обращений связана не только с пандемией."Просто в уходящем году обратиться к нам стало намного легче: "на полную мощность" заработала интернет-приёмная; освоили новые цифровые технологии - качественно улучшилась работа "горячих линий". Четче и оперативнее стала работа в специально созданном служебном чате для рассмотрения обращений", - рассказала Москалькова.Кроме этого, аппарат российского омбудсмена начал теснее взаимодействие с региональными уполномоченными по правам человека и институтами гражданского общества, "в том числе и в первую очередь - с правозащитными организациями и ОНК".Как отметила омбудсмен, это предварительные итоги работы ее аппарата с начала года.

https://ria.ru/20211209/kolonii-1762883856.html

https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1762880626.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна москалькова, онк