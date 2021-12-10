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В МИД заявили о нарушениях странами НАТО конвенции Монтре
В МИД заявили о нарушениях странами НАТО конвенции Монтре - РИА Новости, 10.12.2021
В МИД заявили о нарушениях странами НАТО конвенции Монтре
Россия наблюдает проблемы с соблюдением конвенции Монтре странами НАТО, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:04
2021-12-10T16:13
в мире
нато
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия наблюдает проблемы с соблюдением конвенции Монтре странами НАТО, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Мы наблюдаем проблемы, связанные с соблюдением конвенции Монтре натовскими странами. Мы не оставляем это без внимания", - сказал дипломат, добавив, что "мы по дипломатическим каналам фиксируем наше неприятие этой практики".Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
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в мире, нато, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
16:04 10.12.2021 (обновлено: 16:13 10.12.2021)
 
В МИД заявили о нарушениях странами НАТО конвенции Монтре

Замглавы МИД Рябков: Россия наблюдает проблемы с соблюдением НАТО конвенции Монтре

© REUTERS / Murad Sezer/File PhotoЭсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия наблюдает проблемы с соблюдением конвенции Монтре странами НАТО, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Мы наблюдаем проблемы, связанные с соблюдением конвенции Монтре натовскими странами. Мы не оставляем это без внимания", - сказал дипломат, добавив, что "мы по дипломатическим каналам фиксируем наше неприятие этой практики".
Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
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В миреНАТОСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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