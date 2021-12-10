В Молдавии объяснили, почему не пустили Нарочницкую в страну
Пресс-секретарь МИД Молдавии Водэ: экспертам, едущим в ПМР, нужно вести себя как гостям
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Экспертам, которые хотят поучаствовать в выборах в непризнанной Приднестровской Молдавской республике нужно вести себя как желанным гостям, об этом их предупреждали, заявил глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ.
Ранее российский политолог и доктор наук Наталья Нарочницкая сообщила РИА Новости, что считает причиной ее депортации предстоящие в ПМР выборы. По ее словам, в Молдавию она прилетела поздним вечером в четверг, на границе ее допрашивали в течение двух часов, а затем доставили на борт самолета. Политолог ожидает, что российская сторона разберется в ее ситуации. Погранполиция Молдавии отказалась комментировать инцидент.
"Отдельным экспертам, желающим поучаствовать в так называемых "выборах", важно вести себя как желанному гостю. Демократия — это соблюдение законов и уважительное поведение. А мы ведь вежливо всех заранее предупредили", - написал Водэ на своей странице в Facebook, комментируя слова Нарочницкой. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны просили международных партнеров не отправлять наблюдателей на эти выборы.
В Приднестровье 12 декабря состоятся президентские выборы. ЦИК ПМР зарегистрировал двух кандидатов в президенты – действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.