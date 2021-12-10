https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763163617.html

В Молдавии объяснили, почему не пустили Нарочницкую в страну

В Молдавии объяснили, почему не пустили Нарочницкую в страну - РИА Новости, 10.12.2021

В Молдавии объяснили, почему не пустили Нарочницкую в страну

Экспертам, которые хотят поучаствовать в выборах в непризнанной Приднестровской Молдавской республике нужно вести себя как желанным гостям, об этом их... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:25

2021-12-10T16:25

2021-12-10T16:25

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

наталия нарочницкая

майя санду

мид молдавии

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КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Экспертам, которые хотят поучаствовать в выборах в непризнанной Приднестровской Молдавской республике нужно вести себя как желанным гостям, об этом их предупреждали, заявил глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ.Ранее российский политолог и доктор наук Наталья Нарочницкая сообщила РИА Новости, что считает причиной ее депортации предстоящие в ПМР выборы. По ее словам, в Молдавию она прилетела поздним вечером в четверг, на границе ее допрашивали в течение двух часов, а затем доставили на борт самолета. Политолог ожидает, что российская сторона разберется в ее ситуации. Погранполиция Молдавии отказалась комментировать инцидент."Отдельным экспертам, желающим поучаствовать в так называемых "выборах", важно вести себя как желанному гостю. Демократия — это соблюдение законов и уважительное поведение. А мы ведь вежливо всех заранее предупредили", - написал Водэ на своей странице в Facebook, комментируя слова Нарочницкой. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны просили международных партнеров не отправлять наблюдателей на эти выборы.В Приднестровье 12 декабря состоятся президентские выборы. ЦИК ПМР зарегистрировал двух кандидатов в президенты – действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763069734.html

https://ria.ru/20211130/dodon-1761554926.html

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, наталия нарочницкая, майя санду, мид молдавии, россия