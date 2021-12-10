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В Молдавии объяснили, почему не пустили Нарочницкую в страну
В Молдавии объяснили, почему не пустили Нарочницкую в страну - РИА Новости, 10.12.2021
В Молдавии объяснили, почему не пустили Нарочницкую в страну
Экспертам, которые хотят поучаствовать в выборах в непризнанной Приднестровской Молдавской республике нужно вести себя как желанным гостям, об этом их... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:25
2021-12-10T16:25
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
наталия нарочницкая
майя санду
мид молдавии
россия
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КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Экспертам, которые хотят поучаствовать в выборах в непризнанной Приднестровской Молдавской республике нужно вести себя как желанным гостям, об этом их предупреждали, заявил глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ.Ранее российский политолог и доктор наук Наталья Нарочницкая сообщила РИА Новости, что считает причиной ее депортации предстоящие в ПМР выборы. По ее словам, в Молдавию она прилетела поздним вечером в четверг, на границе ее допрашивали в течение двух часов, а затем доставили на борт самолета. Политолог ожидает, что российская сторона разберется в ее ситуации. Погранполиция Молдавии отказалась комментировать инцидент."Отдельным экспертам, желающим поучаствовать в так называемых "выборах", важно вести себя как желанному гостю. Демократия — это соблюдение законов и уважительное поведение. А мы ведь вежливо всех заранее предупредили", - написал Водэ на своей странице в Facebook, комментируя слова Нарочницкой. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны просили международных партнеров не отправлять наблюдателей на эти выборы.В Приднестровье 12 декабря состоятся президентские выборы. ЦИК ПМР зарегистрировал двух кандидатов в президенты – действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763069734.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, наталия нарочницкая, майя санду, мид молдавии, россия
16:25 10.12.2021
 
В Молдавии объяснили, почему не пустили Нарочницкую в страну

Пресс-секретарь МИД Молдавии Водэ: экспертам, едущим в ПМР, нужно вести себя как гостям

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Экспертам, которые хотят поучаствовать в выборах в непризнанной Приднестровской Молдавской республике нужно вести себя как желанным гостям, об этом их предупреждали, заявил глава пресс-службы МИД Молдавии Даниел Водэ.
Ранее российский политолог и доктор наук Наталья Нарочницкая сообщила РИА Новости, что считает причиной ее депортации предстоящие в ПМР выборы. По ее словам, в Молдавию она прилетела поздним вечером в четверг, на границе ее допрашивали в течение двух часов, а затем доставили на борт самолета. Политолог ожидает, что российская сторона разберется в ее ситуации. Погранполиция Молдавии отказалась комментировать инцидент.
Политолог Наталья Нарочницкая - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10:17
Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию
"Отдельным экспертам, желающим поучаствовать в так называемых "выборах", важно вести себя как желанному гостю. Демократия — это соблюдение законов и уважительное поведение. А мы ведь вежливо всех заранее предупредили", - написал Водэ на своей странице в Facebook, комментируя слова Нарочницкой. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны просили международных партнеров не отправлять наблюдателей на эти выборы.
В Приднестровье 12 декабря состоятся президентские выборы. ЦИК ПМР зарегистрировал двух кандидатов в президенты – действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 22:53
Запад хочет нестабильностью в Приднестровье насолить России, считает Додон
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаНаталия НарочницкаяМайя СандуМИД МолдавииРоссия
 
 
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