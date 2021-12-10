https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763090533.html

Член ОП Журавлев сообщил, что Молдавия не впустила его в страну

Член ОП Журавлев сообщил, что Молдавия не впустила его в страну - РИА Новости, 10.12.2021

Член ОП Журавлев сообщил, что Молдавия не впустила его в страну

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Владимир Журавлев подтвердил РИА Новости информацию о том, что Молдавия не пустила его в страну. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:53

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молдавия

наталия нарочницкая

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Владимир Журавлев подтвердил РИА Новости информацию о том, что Молдавия не пустила его в страну."Да, надуманное, не обоснованное решение пограничной службы Молдавии", - сказал Журавлев.По словам Журавлева, решение пограничной службы не связано с его поведением или действиями.Ранее политолог и доктор наук Наталья Нарочницкая, которую не пустили в Молдавию, сообщила РИА Новости, что кроме нее в страну также не пустили члена Общественной палаты РФ Журавлева.

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2021

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молдавия, наталия нарочницкая, россия