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В ДТП с грузовиком в Мексике погибли 53 человека
В ДТП с грузовиком в Мексике погибли 53 человека - РИА Новости, 10.12.2021
В ДТП с грузовиком в Мексике погибли 53 человека
По меньшей мере 53 человека погибли и 58 получили ранения в результате аварии грузовика, перевозившего мигрантов на юго-востоке Мексики, сообщило издание... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T02:55
2021-12-10T05:55
в мире
мексика
мехико
гватемала (республика)
центральная америка
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МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. По меньшей мере 53 человека погибли и 58 получили ранения в результате аварии грузовика, перевозившего мигрантов на юго-востоке Мексики, сообщило издание Milenio.Ранее сообщалось о 49 погибших.Губернатор штата в своем блоге в Twitter выразил соболезнования семьям погибших.Соболезнования в связи с инцидентом, в котором пострадали мигранты из Центральной Америки, выразили президенты Мексики и Гватемалы. Власти двух стран обещали оказать содействие в возвращении на родину пострадавших и тел погибших.
https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758489263.html
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в мире, мексика, мехико, гватемала (республика), центральная америка
02:55 10.12.2021 (обновлено: 05:55 10.12.2021)
 
В ДТП с грузовиком в Мексике погибли 53 человека

Milenio: в ДТП с грузовиком на юго-востоке Мексики погибли 53 мигранта

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Gustavo Aguado
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МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. По меньшей мере 53 человека погибли и 58 получили ранения в результате аварии грузовика, перевозившего мигрантов на юго-востоке Мексики, сообщило издание Milenio.

"В результате опрокидывания трейлера, перевозившего мигрантов, в городе Тустла-Гутьеррес, штат Чиапас, по меньшей мере 53 человека погибли и 58 получили ранения", - сообщило СМИ со ссылкой на генерального директора Службы гражданской защиты Чиапаса Луиса Мануэля Гарсиа.

Ранее сообщалось о 49 погибших.
Губернатор штата в своем блоге в Twitter выразил соболезнования семьям погибших.
Соболезнования в связи с инцидентом, в котором пострадали мигранты из Центральной Америки, выразили президенты Мексики и Гватемалы. Власти двух стран обещали оказать содействие в возвращении на родину пострадавших и тел погибших.
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