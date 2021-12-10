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В ДТП с грузовиком в Мексике погибли 53 человека

В ДТП с грузовиком в Мексике погибли 53 человека - РИА Новости, 10.12.2021

В ДТП с грузовиком в Мексике погибли 53 человека

По меньшей мере 53 человека погибли и 58 получили ранения в результате аварии грузовика, перевозившего мигрантов на юго-востоке Мексики, сообщило издание... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T02:55

2021-12-10T02:55

2021-12-10T05:55

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МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. По меньшей мере 53 человека погибли и 58 получили ранения в результате аварии грузовика, перевозившего мигрантов на юго-востоке Мексики, сообщило издание Milenio.Ранее сообщалось о 49 погибших.Губернатор штата в своем блоге в Twitter выразил соболезнования семьям погибших.Соболезнования в связи с инцидентом, в котором пострадали мигранты из Центральной Америки, выразили президенты Мексики и Гватемалы. Власти двух стран обещали оказать содействие в возвращении на родину пострадавших и тел погибших.

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758489263.html

мексика

мехико

гватемала (республика)

центральная америка

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в мире, мексика, мехико, гватемала (республика), центральная америка