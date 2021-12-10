https://ria.ru/20211210/migranty-1763217909.html

Более 4,4 тысячи мигрантов погибли с начала 2021 года, сообщили в МОМ

Более 4,4 тысячи мигрантов погибли с начала 2021 года, сообщили в МОМ - РИА Новости, 10.12.2021

Более 4,4 тысячи мигрантов погибли с начала 2021 года, сообщили в МОМ

Свыше 4,4 тысячи мигрантов погибли с начала 2021 года при попытке попасть в другие страны, говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ). РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T21:06

2021-12-10T21:06

2021-12-10T21:06

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мексика

европа

южная америка

международная организация по миграции

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ЖЕНЕВА, 10 дек - РИА Новости. Свыше 4,4 тысячи мигрантов погибли с начала 2021 года при попытке попасть в другие страны, говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ).По данным МОМ, с 2014 года было зарегистрировано более 45 400 смертей мигрантов.Сообщается, что в этом году число летальных исходов и исчезновений увеличилось на многих миграционных маршрутах по всему миру, в том числе в Европе и Северной и Южной Америке. Так, в 2021 году при попытке пересечь границу Мексики с Соединенными Штатами Америки погиб 651 человек, что больше, чем за любой другой год с 2014 года.При этом на миграционных маршрутах в Европу и внутри Европы зарегистрировано 2720 смертей, что делает этот год "самым смертоносным" в регионе за последние три года.Подчеркивается, что массовые трагедии, связанные с миграцией, все чаще становятся нормой. МОМ призвала государства разработать политику по снижению рисков, которым вынуждены подвергаться многие мигранты.

https://ria.ru/20211210/migranty-1763129770.html

https://ria.ru/20211209/mid-1762973453.html

мексика

европа

южная америка

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в мире, мексика, европа, южная америка, международная организация по миграции