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https://ria.ru/20211210/migranty-1763217909.html
Более 4,4 тысячи мигрантов погибли с начала 2021 года, сообщили в МОМ
Более 4,4 тысячи мигрантов погибли с начала 2021 года, сообщили в МОМ - РИА Новости, 10.12.2021
Более 4,4 тысячи мигрантов погибли с начала 2021 года, сообщили в МОМ
Свыше 4,4 тысячи мигрантов погибли с начала 2021 года при попытке попасть в другие страны, говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ). РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T21:06
2021-12-10T21:06
в мире
мексика
европа
южная америка
международная организация по миграции
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ЖЕНЕВА, 10 дек - РИА Новости. Свыше 4,4 тысячи мигрантов погибли с начала 2021 года при попытке попасть в другие страны, говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ).По данным МОМ, с 2014 года было зарегистрировано более 45 400 смертей мигрантов.Сообщается, что в этом году число летальных исходов и исчезновений увеличилось на многих миграционных маршрутах по всему миру, в том числе в Европе и Северной и Южной Америке. Так, в 2021 году при попытке пересечь границу Мексики с Соединенными Штатами Америки погиб 651 человек, что больше, чем за любой другой год с 2014 года.При этом на миграционных маршрутах в Европу и внутри Европы зарегистрировано 2720 смертей, что делает этот год "самым смертоносным" в регионе за последние три года.Подчеркивается, что массовые трагедии, связанные с миграцией, все чаще становятся нормой. МОМ призвала государства разработать политику по снижению рисков, которым вынуждены подвергаться многие мигранты.
https://ria.ru/20211210/migranty-1763129770.html
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в мире, мексика, европа, южная америка, международная организация по миграции
21:06 10.12.2021
 
Более 4,4 тысячи мигрантов погибли с начала 2021 года, сообщили в МОМ

Более 4,4 тысячи мигрантов погибли в мире с начала 2021 года, сообщили в МОМ

© REUTERS / Gonzalo FuentesМигранты на лодке в проливе Ла-Манш
Мигранты на лодке в проливе Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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ЖЕНЕВА, 10 дек - РИА Новости. Свыше 4,4 тысячи мигрантов погибли с начала 2021 года при попытке попасть в другие страны, говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ).
"Несмотря на неоднократные призывы к конкретным действиям по сокращению числа трагических человеческих жертв во время поездок мигрантов по всему миру каждый год, число погибших в 2021 году превысило 4 470 человек", - говорится в заявлении.
По данным МОМ, с 2014 года было зарегистрировано более 45 400 смертей мигрантов.
Сообщается, что в этом году число летальных исходов и исчезновений увеличилось на многих миграционных маршрутах по всему миру, в том числе в Европе и Северной и Южной Америке. Так, в 2021 году при попытке пересечь границу Мексики с Соединенными Штатами Америки погиб 651 человек, что больше, чем за любой другой год с 2014 года.
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При этом на миграционных маршрутах в Европу и внутри Европы зарегистрировано 2720 смертей, что делает этот год "самым смертоносным" в регионе за последние три года.
Подчеркивается, что массовые трагедии, связанные с миграцией, все чаще становятся нормой. МОМ призвала государства разработать политику по снижению рисков, которым вынуждены подвергаться многие мигранты.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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В миреМексикаЕвропаЮжная АмерикаМеждународная организация по миграции
 
 
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