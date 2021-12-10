https://ria.ru/20211210/migranty-1763171870.html

Президент Литвы призвал Запад не уступать Лукашенко по вопросам мигрантов

Президент Литвы призвал Запад не уступать Лукашенко по вопросам мигрантов - РИА Новости, 10.12.2021

Президент Литвы призвал Запад не уступать Лукашенко по вопросам мигрантов

Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на виртуальном "Саммите за демократию", призвал западные страны не уступать президенту Белоруссии Александру Лукашенко РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:02

2021-12-10T17:02

2021-12-10T17:06

в мире

литва

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

гитанас науседа

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на виртуальном "Саммите за демократию", призвал западные страны не уступать президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ситуации с мигрантами, не легитимизировать его."Используя людей как политические инструменты, господин Лукашенко надеется заставить демократический Запад отступить, нормализовать отношения… Однако мы должны быть в высшей степени осторожны, не легитимизировать господина Лукашенко. Любые уступки только помогут его режиму, вызовут новые волны нелегальной миграции и предадут храбрых белорусских людей", - сказал Науседа в ходе саммита, транслируемого на сайте государственного департамента США.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211128/zvonok-1761138580.html

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в мире, литва, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, гитанас науседа, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии