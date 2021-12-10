17:02 10.12.2021 (обновлено: 17:06 10.12.2021)
Президент Литвы призвал Запад не уступать Лукашенко по вопросам мигрантов
Президент Литвы Науседа призвал страны Запада не уступать Лукашенко по вопросам мигрантов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на виртуальном "Саммите за демократию", призвал западные страны не уступать президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ситуации с мигрантами, не легитимизировать его.
"Используя людей как политические инструменты, господин Лукашенко надеется заставить демократический Запад отступить, нормализовать отношения… Однако мы должны быть в высшей степени осторожны, не легитимизировать господина Лукашенко. Любые уступки только помогут его режиму, вызовут новые волны нелегальной миграции и предадут храбрых белорусских людей", - сказал Науседа в ходе саммита, транслируемого на сайте государственного департамента США.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
28 ноября, 14:59Премьер Польши раскритиковал Меркель за звонок Лукашенко