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Участники формата "3+3" заинтересованы в диалоге с Грузией, заявили в МИД
Участники формата "3+3" заинтересованы в диалоге с Грузией, заявили в МИД - РИА Новости, 10.12.2021
Участники формата "3+3" заинтересованы в диалоге с Грузией, заявили в МИД
Участники консультаций по Южному Кавказу в формате "3+3" заинтересованы в участии во встречах Грузии, представители которой воздержались от приезда в Москву на... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:29
2021-12-10T17:29
2021-12-10T17:42
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Участники консультаций по Южному Кавказу в формате "3+3" заинтересованы в участии во встречах Грузии, представители которой воздержались от приезда в Москву на первое заседание, дверь для Тбилиси остается открытой, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.В пятницу в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече"."В ходе заседания обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых – меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам", - говорится в сообщении российского министерства."Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой", - добавили в МИД РФ.Участники встречи также обсудили планы работы на будущее с "возможным подключением профильных министерств и ведомств".
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в мире, грузия, москва, россия, армения, мид ирана
17:29 10.12.2021 (обновлено: 17:42 10.12.2021)
Участники формата "3+3" заинтересованы в диалоге с Грузией, заявили в МИД
МИД: участники формата "3+3" по Южному Кавказу заинтересованы в диалоге с Грузией