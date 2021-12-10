02:29 10.12.2021 (обновлено: 03:24 10.12.2021)
В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
Белый дом: возможные меры против России по Украине выходят за рамки принятых ранее
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
"Президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) дал ясно понять, что США в консультации с европейскими партнерами изыскивают очень сильный набор экономических санкций. И, думаю, некоторые из них будут включать вещи, которые не делались в прошлом", — заявил представитель администрации на вопрос о возможных санкциях против России.
Он также добавил, что в ближайшие дни Вашингтон намерен продолжить переговоры с европейскими партнерами и Россией, чтобы разрешить кризис вокруг Украины.
"Я думаю, что в ближайшую пару дней мы очевидно продолжим говорить с нашими европейскими партнерами, мы продолжим говорить с нашими российскими партнерами и искать пути движения вперед", — подчеркнул представитель Белого дома.
Между тем Штаты готовы обсуждать с Москвой ее обеспокоенности. Для этого американская сторона предлагает использовать существующие переговорные площадки.
"Мы всегда готовы говорить о вопросах безопасности с Россией, и, откровенно говоря, для этого существует множество форматов. Для этого существует Совет Россия-НАТО, для этого существует ОБСЕ. Это те площадки, где русские могут озвучить свою обеспокоенность", — отметили в Белом доме.
Седьмого декабря состоялись онлайн-переговоры президентов России и США. Они длились около двух часов. Во время встречи Путин сказал американскому коллеге, что "красные линии" — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений. Байден в свою очередь пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный флаг блока.
Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.