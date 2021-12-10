https://ria.ru/20211210/mery-1763052659.html

В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России

В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России - РИА Новости, 10.12.2021

В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России

Возможные меры против России в связи с ситуацией на Украине выходят за рамки принятых ранее, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T02:29

2021-12-10T02:29

2021-12-10T03:24

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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Возможные меры против России в связи с ситуацией на Украине выходят за рамки принятых ранее, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Он также добавил, что в ближайшие дни Вашингтон намерен продолжить переговоры с европейскими партнерами и Россией, чтобы разрешить кризис вокруг Украины."Я думаю, что в ближайшую пару дней мы очевидно продолжим говорить с нашими европейскими партнерами, мы продолжим говорить с нашими российскими партнерами и искать пути движения вперед", — подчеркнул представитель Белого дома.Между тем Штаты готовы обсуждать с Москвой ее обеспокоенности. Для этого американская сторона предлагает использовать существующие переговорные площадки."Мы всегда готовы говорить о вопросах безопасности с Россией, и, откровенно говоря, для этого существует множество форматов. Для этого существует Совет Россия-НАТО, для этого существует ОБСЕ. Это те площадки, где русские могут озвучить свою обеспокоенность", — отметили в Белом доме.Седьмого декабря состоялись онлайн-переговоры президентов России и США. Они длились около двух часов. Во время встречи Путин сказал американскому коллеге, что "красные линии" — это дальнейшее перемещение НАТО на восток и развертывание на Украине наступательных вооружений. Байден в свою очередь пригрозил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный флаг блока.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211210/deeskalatsiya-1763052129.html

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в мире, украина, сша, джо байден, вашингтон, россия