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Дочь Кадырова наградили медалью "За заслуги перед Чеченской республикой"
Дочь Кадырова наградили медалью "За заслуги перед Чеченской республикой" - РИА Новости, 10.12.2021
Дочь Кадырова наградили медалью "За заслуги перед Чеченской республикой"
Указом главы Чечни Рамзана Кадырова начальник грозненского департамента дошкольного образования Хадижат Кадырова награждена медалью "За заслуги перед Чеченской... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:06
2021-12-10T18:06
2021-12-10T18:13
общество
грозный
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 10 дек – РИА Новости. Указом главы Чечни Рамзана Кадырова начальник грозненского департамента дошкольного образования Хадижат Кадырова награждена медалью "За заслуги перед Чеченской республикой", сообщил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов."По поручению дорогого брата, главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова сегодня вручил начальнику департамента дошкольного образования города Грозный Хадижат Рамзановне награду - медаль "За заслуги перед Чеченской республикой" за вклад в развитие системы дошкольного образования, безупречную добросовестную работу. Данная высокая награда была присуждена указом главы ЧР", - написал Таймасханов на своей странице в Instagram.Дочь Рамзана Кадырова 21-летняя Хадижат Кадырова возглавляет департамент дошкольного образования города Грозный с декабря прошлого года. В начале октября 2021 года старшая дочь главы региона Айшат Кадырова назначена на должность министра культуры Чечни.
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общество, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), хадижат кадырова
18:06 10.12.2021 (обновлено: 18:13 10.12.2021)
Дочь Кадырова наградили медалью "За заслуги перед Чеченской республикой"
Дочь главы Чечни Кадырова Хадижат наградили медалью "За заслуги перед республикой"