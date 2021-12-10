https://ria.ru/20211210/medal-1763187398.html

Дочь Кадырова наградили медалью "За заслуги перед Чеченской республикой"

Дочь Кадырова наградили медалью "За заслуги перед Чеченской республикой" - РИА Новости, 10.12.2021

Дочь Кадырова наградили медалью "За заслуги перед Чеченской республикой"

Указом главы Чечни Рамзана Кадырова начальник грозненского департамента дошкольного образования Хадижат Кадырова награждена медалью "За заслуги перед Чеченской... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:06

2021-12-10T18:06

2021-12-10T18:13

общество

грозный

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

хадижат кадырова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763189146_0:112:1210:793_1920x0_80_0_0_7519271cbfbd5e5ab8c688f5add08acc.jpg

ГРОЗНЫЙ, 10 дек – РИА Новости. Указом главы Чечни Рамзана Кадырова начальник грозненского департамента дошкольного образования Хадижат Кадырова награждена медалью "За заслуги перед Чеченской республикой", сообщил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов."По поручению дорогого брата, главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова сегодня вручил начальнику департамента дошкольного образования города Грозный Хадижат Рамзановне награду - медаль "За заслуги перед Чеченской республикой" за вклад в развитие системы дошкольного образования, безупречную добросовестную работу. Данная высокая награда была присуждена указом главы ЧР", - написал Таймасханов на своей странице в Instagram.Дочь Рамзана Кадырова 21-летняя Хадижат Кадырова возглавляет департамент дошкольного образования города Грозный с декабря прошлого года. В начале октября 2021 года старшая дочь главы региона Айшат Кадырова назначена на должность министра культуры Чечни.

https://ria.ru/20211008/chechnya-1753701699.html

грозный

хадижат кадырова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), хадижат кадырова