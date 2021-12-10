https://ria.ru/20211210/matvienko-1763177371.html
Матвиенко назвала онкологические заболевания проблемой глобального масштаба
Матвиенко назвала онкологические заболевания проблемой глобального масштаба - РИА Новости, 10.12.2021
Матвиенко назвала онкологические заболевания проблемой глобального масштаба
В медицине нет неважных клинических разделов, но онкология занимает особое место, онкозаболевания - это проблема глобального масштаба, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:25
2021-12-10T17:25
2021-12-10T17:36
общество
валентина матвиенко
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В медицине нет неважных клинических разделов, но онкология занимает особое место, онкозаболевания - это проблема глобального масштаба, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."В медицине нет неважных клинических разделов, но онкология занимает особое место. Онкологические заболевания - проблема глобального масштаба, представляющая серьёзную опасность для человечества. Она может быть решена только совместными усилиями всех вовлечённых профессиональных структур, при этом, главными вопросами являются профилактика и ранняя диагностика онкозаболеваний, выработка перспективных подходов, повышение эффективности их лечения и снижение смертности населения", - заявила Матвиенко, ее обращение было зачитано на церемонии вручения премии академика имени А.И. Савицкого, которая присуждается специалистам, работающим в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями.
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общество, валентина матвиенко
17:25 10.12.2021 (обновлено: 17:36 10.12.2021)
Матвиенко назвала онкологические заболевания проблемой глобального масштаба
Матвиенко: в медицине нет неважных клинических разделов, но у онкологии особое место