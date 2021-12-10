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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211210/lorak-1762747768.html
Ани Лорак: "Хейтеры делают меня частью шоу-бизнеса"
Ани Лорак: "Хейтеры делают меня частью шоу-бизнеса" - РИА Новости, 10.12.2021
Ани Лорак: "Хейтеры делают меня частью шоу-бизнеса"
Ани Лорак сегодня получит 13 статуэтку "Золотого Граммофона". Певица, как всегда, готова удивить фанатов. В эксклюзивном интервью РИА Новости она подвела итоги... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T07:45
2021-12-10T09:41
шоубиз
ани лорак
евровидение
музыка
шоу-бизнес
культура
премия "золотой граммофон"
пандемия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ани Лорак сегодня получит 13 статуэтку "Золотого Граммофона". Певица, как всегда, готова удивить фанатов. В эксклюзивном интервью РИА Новости она подвела итоги уходящего 2021 года и рассказала, в чем секрет ее красоты, и о своем отношении к хейтерам. – Что для вас значит премия "Золотой Граммофон"?– Это праздник для любого артиста. Большая честь и признание – когда твоя песня на протяжении долгого времени занимает лидирующие позиции в хит-параде "Русского радио". Всего 20 участников, поэтому это очень престижно.– В чем уникальность песни "Наполовину", за которую вы получите новую статуэтку?– Она искренняя, настоящая и появилась в моей жизни и музыкальном репертуаре в тот момент, когда я в ней очень нуждалась. – Большие шоу сегодня – это редкость и риск в связи с пандемией. Тем не менее, планируете ли вы концерты в 2022 году?– Несмотря ни на что, наш корабль идет вперед. И, конечно, мы задумываемся о создании новой программы. Безусловно, жизнь вносит свои коррективы, но то, что Ани Лорак будет и дальше радовать интересными шоу, – это я вам это обещаю!– Многие артисты признавались, что из-за пандемии последние полтора года были крайне нестабильными и во многом убыточными. Лично для вас – какое это было время с точки зрения заработка?– Если 2020 был абсолютно шоковым годом, то в 2021-м все более менее стабилизировалось, мы адаптируемся под новые реалии. Появилась работа, появилось какое-то движение. Но, конечно, не сравнить с временами до пандемии.– Планируете ли вы съемки в кино? Какую роль бы хотели сыграть?– Таких планов нет. Несмотря на то, что предложения поступали, пока не было того, что бы меня сильно заинтересовало.– Многие эксперты и ваши фанаты пророчат вам возвращение на Евровидение. Готовы ли вы еще раз спеть на конкурсе?– Нет. Я выступила в 2008 году, и мое серебро дороже золота. Выступление с песней "Shady Lady" вошло в историю – как одно из самых лучших: поклонники из года в год пересматривают его. – Сегодня многие звезды откровенно заявляют, что ретушируют фото в соцсетях. Вы делаете так же?– Конечно, не без этого. Не всегда есть возможность сделать фото с хорошим светом.– В чем секрет вашей красоты? Можете ли поделиться с читателями лайфхаками какими-то?– Секрет во внутренней красоте, над которой я работаю. Можно навести марафет, надеть красивое платье, сделать хороший макияж, прическу. Но если мы говорим об истинной красоте, то самое главное – это любовь к себе, к миру, некий внутренний баланс. И, безусловно, уход за собой, за своей кожей. Здоровый образ жизни в целом.– В СМИ и интернете очень много сплетен, связанных с вами и вашей личной жизнью. Как вы относитесь к этому? – Хочу сказать им спасибо, потому что они интересуется моей жизнью, они становятся некой частью этого большого действа под названием шоу-бизнес. На устах те, чьи имена популярны и вызывают интерес. Это говорит о том, что я успешная артистка. А что на самом деле происходит в моей жизни – известно только мне одной.– Недавно вы признались, что внешняя красота в мужчине не главное. А как вы относитесь к современным трендам мужской бьюти-индустрии, например, – маникюру с использованием лака для ногтей?– Отрицательно отношусь. Конечно, никто не говорит, что ты должен быть какой-то дикобраз. Я считаю, что у мужчины должны быть ухоженные руки. Но красить ногти, уж простите, это не мужская энергия.– Не секрет, что некоторые артисты отказались от своих настоящих имен в пользу псевдонимов – даже в паспорте. У вас уникальных случай на нашей эстраде, вас даже публично, в том числе и по ТВ, называют Каролина. А как чаще всего к вам обращаются в неформальной обстановке?– В жизни ко мне часто обращаются Каролина, но что касается публичных появлений, мероприятий, то, конечно же, – Ани Лорак.– Где и как вы планируете встретить Новый год? – В кругу своих моей семьи и любимых людей. Елка у меня уже наряжена. Будем готовить вкусную еду, дарить друг другу подарки и загадывать желания на 2022-й, чтобы Год тигра принес нам хорошую добычу.– Ваше пожелание читателям РИА Новости?– Всем крепкого здоровья! Сегодня это, пожалуй, – самое главное. Душевного равновесия, любви в сердце, спокойствия и реализации. Каждый из нас должен быть чем-то полезен миру."РИА Новости" – информационный партнер премии "Золотой Граммофон".
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ани лорак, евровидение, музыка, шоу-бизнес, культура, премия "золотой граммофон", пандемия, интервью
07:45 10.12.2021 (обновлено: 09:41 10.12.2021)
 

Ани Лорак: "Хейтеры делают меня частью шоу-бизнеса"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
Певица Ани Лорак на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ани Лорак сегодня получит 13 статуэтку "Золотого Граммофона". Певица, как всегда, готова удивить фанатов. В эксклюзивном интервью РИА Новости она подвела итоги уходящего 2021 года и рассказала, в чем секрет ее красоты, и о своем отношении к хейтерам.
– Что для вас значит премия "Золотой Граммофон"?
– Это праздник для любого артиста. Большая честь и признание – когда твоя песня на протяжении долгого времени занимает лидирующие позиции в хит-параде "Русского радио". Всего 20 участников, поэтому это очень престижно.
– В чем уникальность песни "Наполовину", за которую вы получите новую статуэтку?
– Она искренняя, настоящая и появилась в моей жизни и музыкальном репертуаре в тот момент, когда я в ней очень нуждалась.
– Большие шоу сегодня – это редкость и риск в связи с пандемией. Тем не менее, планируете ли вы концерты в 2022 году?
– Несмотря ни на что, наш корабль идет вперед. И, конечно, мы задумываемся о создании новой программы. Безусловно, жизнь вносит свои коррективы, но то, что Ани Лорак будет и дальше радовать интересными шоу, – это я вам это обещаю!
– Многие артисты признавались, что из-за пандемии последние полтора года были крайне нестабильными и во многом убыточными. Лично для вас – какое это было время с точки зрения заработка?
– Если 2020 был абсолютно шоковым годом, то в 2021-м все более менее стабилизировалось, мы адаптируемся под новые реалии. Появилась работа, появилось какое-то движение. Но, конечно, не сравнить с временами до пандемии.
– Планируете ли вы съемки в кино? Какую роль бы хотели сыграть?
– Таких планов нет. Несмотря на то, что предложения поступали, пока не было того, что бы меня сильно заинтересовало.
– Многие эксперты и ваши фанаты пророчат вам возвращение на Евровидение. Готовы ли вы еще раз спеть на конкурсе?
– Нет. Я выступила в 2008 году, и мое серебро дороже золота. Выступление с песней "Shady Lady" вошло в историю – как одно из самых лучших: поклонники из года в год пересматривают его.

В целом, я считаю, что дважды в одну реку не войдешь. Нужно дать возможность молодым исполнителям заявить о себе.

– Сегодня многие звезды откровенно заявляют, что ретушируют фото в соцсетях. Вы делаете так же?
– Конечно, не без этого. Не всегда есть возможность сделать фото с хорошим светом.
– В чем секрет вашей красоты? Можете ли поделиться с читателями лайфхаками какими-то?
– Секрет во внутренней красоте, над которой я работаю. Можно навести марафет, надеть красивое платье, сделать хороший макияж, прическу. Но если мы говорим об истинной красоте, то самое главное – это любовь к себе, к миру, некий внутренний баланс. И, безусловно, уход за собой, за своей кожей. Здоровый образ жизни в целом.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
Певица Ани Лорак на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певица Ани Лорак на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
– В СМИ и интернете очень много сплетен, связанных с вами и вашей личной жизнью. Как вы относитесь к этому?
– Хочу сказать им спасибо, потому что они интересуется моей жизнью, они становятся некой частью этого большого действа под названием шоу-бизнес. На устах те, чьи имена популярны и вызывают интерес. Это говорит о том, что я успешная артистка. А что на самом деле происходит в моей жизни – известно только мне одной.
– Недавно вы признались, что внешняя красота в мужчине не главное. А как вы относитесь к современным трендам мужской бьюти-индустрии, например, – маникюру с использованием лака для ногтей?
– Отрицательно отношусь. Конечно, никто не говорит, что ты должен быть какой-то дикобраз. Я считаю, что у мужчины должны быть ухоженные руки. Но красить ногти, уж простите, это не мужская энергия.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак выступает на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
Певица Ани Лорак выступает на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Ани Лорак выступает на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
– Не секрет, что некоторые артисты отказались от своих настоящих имен в пользу псевдонимов – даже в паспорте. У вас уникальных случай на нашей эстраде, вас даже публично, в том числе и по ТВ, называют Каролина. А как чаще всего к вам обращаются в неформальной обстановке?
– В жизни ко мне часто обращаются Каролина, но что касается публичных появлений, мероприятий, то, конечно же, – Ани Лорак.
– Где и как вы планируете встретить Новый год?
– В кругу своих моей семьи и любимых людей. Елка у меня уже наряжена. Будем готовить вкусную еду, дарить друг другу подарки и загадывать желания на 2022-й, чтобы Год тигра принес нам хорошую добычу.
– Ваше пожелание читателям РИА Новости?
– Всем крепкого здоровья! Сегодня это, пожалуй, – самое главное. Душевного равновесия, любви в сердце, спокойствия и реализации. Каждый из нас должен быть чем-то полезен миру.
"РИА Новости" – информационный партнер премии "Золотой Граммофон".
Группа Земляне - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 08:00Шоубиз
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