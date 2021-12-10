17:54 10.12.2021 (обновлено: 18:06 10.12.2021)
Глава МИД Литвы написал заявление об отставке
Глава МИД Литвы Ландсбергис намерен уйти в отставку из-за транзита белорусских грузов
© AP Photo / Mindaugas KulbisГлава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подал официальное заявление об отставке из-за репутационного вреда Литве в связи с продолжающимся транзитом продукции "Беларуськалия" через территорию Литвы.
"Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву и понимая, какие репутационные вызовы это создает для руководимого вами правительства Литовской Республики… прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время", - приводит текст заявления Ландсбергиса агентство Sputnik
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании "Беларуськалий", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. В четверг стало известно, что министр транспорта подал в отставку, глава МИД Литвы готов последовать примеру коллеги. Решение об отставке министров премьер-министр Литвы обещала принять на следующей неделе.
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