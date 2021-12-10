https://ria.ru/20211210/lider-1763210446.html

Зеленский назвал Украину лидером демократических преобразований в регионе

Зеленский назвал Украину лидером демократических преобразований в регионе - РИА Новости, 10.12.2021

Зеленский назвал Украину лидером демократических преобразований в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальном "саммите за демократию", инициированном президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:15

2021-12-10T20:15

2021-12-10T20:15

в мире

украина

сша

вашингтон (город)

джо байден

владимир зеленский

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760039911_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_152d47d85264aa355a045f7835f865a6.jpg

КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальном "саммите за демократию", инициированном президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил, что страна является лидером демократических преобразований в регионе.Он рассказал о ряде важных и успешных шагах на этом пути."Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, строим институты прямой демократии", - отметил президент Украины.По словам Владимира Зеленского, гарантированные, защищенные права человека являются основой успешной и прогрессивной страны, поэтому государство и дальше будет уверенно двигаться вперед на этом пути.Президент подчеркнул, что Украина достигла существенного прогресса в развитии собственных демократических институтов и является надежным партнером для всех, кто готов становиться на защиту демократии и свободы в мире."Объединившись, мы должны сделать этот мир более свободным, безопасным, демократическим. Упорно воплощаем это в жизнь. И продолжим это делать", - резюмировал Зеленский.В четверг американский президент Джо Байден открыл виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая. Идея проведения американцами такого "саммита" подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/zelenskiy-1763207158.html

https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763066665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/ukraina-1763203851.html

украина

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, мария захарова, россия