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Зеленский назвал Украину лидером демократических преобразований в регионе
Зеленский назвал Украину лидером демократических преобразований в регионе - РИА Новости, 10.12.2021
Зеленский назвал Украину лидером демократических преобразований в регионе
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальном "саммите за демократию", инициированном президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:15
2021-12-10T20:15
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
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россия
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальном "саммите за демократию", инициированном президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил, что страна является лидером демократических преобразований в регионе.Он рассказал о ряде важных и успешных шагах на этом пути."Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, строим институты прямой демократии", - отметил президент Украины.По словам Владимира Зеленского, гарантированные, защищенные права человека являются основой успешной и прогрессивной страны, поэтому государство и дальше будет уверенно двигаться вперед на этом пути.Президент подчеркнул, что Украина достигла существенного прогресса в развитии собственных демократических институтов и является надежным партнером для всех, кто готов становиться на защиту демократии и свободы в мире."Объединившись, мы должны сделать этот мир более свободным, безопасным, демократическим. Упорно воплощаем это в жизнь. И продолжим это делать", - резюмировал Зеленский.В четверг американский президент Джо Байден открыл виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая. Идея проведения американцами такого "саммита" подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211210/zelenskiy-1763207158.html
https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763066665.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, мария захарова, россия
20:15 10.12.2021
 
Зеленский назвал Украину лидером демократических преобразований в регионе

Президент Зеленский назвал Украину лидером демократических преобразований в регионе

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальном "саммите за демократию", инициированном президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил, что страна является лидером демократических преобразований в регионе.
"Украина, без сомнений и какой-либо лишней скромности, является лидером демократических преобразований в регионе. Мы создали новую инфраструктуру антикоррупционных институций, мы внедряем инновационные технологии для предотвращения и выявления антикоррупционных действий, для прозрачности управления государственными финансами, имуществом и публичными закупками", - заявил Зеленский. Видео выступления опубликовал его офис.
Он рассказал о ряде важных и успешных шагах на этом пути.
"Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, строим институты прямой демократии", - отметил президент Украины.
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Президент подчеркнул, что Украина достигла существенного прогресса в развитии собственных демократических институтов и является надежным партнером для всех, кто готов становиться на защиту демократии и свободы в мире.
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В четверг американский президент Джо Байден открыл виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая. Идея проведения американцами такого "саммита" подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.
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