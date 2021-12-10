https://ria.ru/20211210/lenta-1763223110.html

В Instagram ответили на вопрос о возврате к хронологической ленте

В Instagram ответили на вопрос о возврате к хронологической ленте - РИА Новости, 10.12.2021

В Instagram ответили на вопрос о возврате к хронологической ленте

Instagram не планирует возвращать хронологическую ленту, соцсеть работает над опцией, позволяющей видеть в хронологическом порядке посты людей, за которыми... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T21:52

2021-12-10T21:52

2021-12-10T21:53

общество

технологии

социальные сети

сша

instagram, inc.

россия

meta (метавселенная)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597889509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5bddeaa9dc0a319055548b637c7bf4f.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Instagram не планирует возвращать хронологическую ленту, соцсеть работает над опцией, позволяющей видеть в хронологическом порядке посты людей, за которыми следит пользователь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Meta в России.В пресс-службе отметили, что компания создает новые опции и предоставляет пользователям больше возможностей выбора, а не переводит всех обратно на хронологическую ленту. Более подробная информация появится в начале 2022 года.Instagram перешел на алгоритмическую ленту вместо хронологической в 2016 году. Однако реакция пользователей на это обновление остается неоднозначной до сих пор. В ходе выступления перед сенатом США главе соцсети был задан вопрос о том, должны ли пользователи, по его мнению, иметь возможность использовать Instagram без "манипулирования алгоритмами".Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta.

https://ria.ru/20211206/ronkainen-1761965327.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, социальные сети, сша, instagram, inc., россия, meta (метавселенная)