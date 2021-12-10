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В Instagram ответили на вопрос о возврате к хронологической ленте
В Instagram ответили на вопрос о возврате к хронологической ленте - РИА Новости, 10.12.2021
В Instagram ответили на вопрос о возврате к хронологической ленте
Instagram не планирует возвращать хронологическую ленту, соцсеть работает над опцией, позволяющей видеть в хронологическом порядке посты людей, за которыми... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T21:52
2021-12-10T21:53
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Instagram не планирует возвращать хронологическую ленту, соцсеть работает над опцией, позволяющей видеть в хронологическом порядке посты людей, за которыми следит пользователь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Meta в России.В пресс-службе отметили, что компания создает новые опции и предоставляет пользователям больше возможностей выбора, а не переводит всех обратно на хронологическую ленту. Более подробная информация появится в начале 2022 года.Instagram перешел на алгоритмическую ленту вместо хронологической в 2016 году. Однако реакция пользователей на это обновление остается неоднозначной до сих пор. В ходе выступления перед сенатом США главе соцсети был задан вопрос о том, должны ли пользователи, по его мнению, иметь возможность использовать Instagram без "манипулирования алгоритмами".Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta.
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общество, технологии, социальные сети, сша, instagram, inc., россия, meta (метавселенная)
21:52 10.12.2021 (обновлено: 21:53 10.12.2021)
 
В Instagram ответили на вопрос о возврате к хронологической ленте

Instagram не будет возвращать хронологическую ленту, но предоставит выбор такой опции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Instagram не планирует возвращать хронологическую ленту, соцсеть работает над опцией, позволяющей видеть в хронологическом порядке посты людей, за которыми следит пользователь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Meta в России.
"Мы экспериментируем с "Избранным" - возможностью решать, чьи сообщения вы хотите видеть выше, и работаем над еще одной опцией, позволяющей видеть сообщения людей, за которыми вы следите, в хронологическом порядке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что компания создает новые опции и предоставляет пользователям больше возможностей выбора, а не переводит всех обратно на хронологическую ленту. Более подробная информация появится в начале 2022 года.
Instagram перешел на алгоритмическую ленту вместо хронологической в 2016 году. Однако реакция пользователей на это обновление остается неоднозначной до сих пор. В ходе выступления перед сенатом США главе соцсети был задан вопрос о том, должны ли пользователи, по его мнению, иметь возможность использовать Instagram без "манипулирования алгоритмами".
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta.
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