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Курс рубля обновил максимумы к доллару и евро

Курс рубля обновил максимумы к доллару и евро - РИА Новости, 10.12.2021

Курс рубля обновил максимумы к доллару и евро

Курс рубля растет по отношению к доллару и евро при закреплении цены нефти на отметке выше 75 долларов за баррель. Этому также способствуют восстановление рынка РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:41

2021-12-10T17:41

2021-12-10T19:19

экономика

рубль

доллар

евро

московская биржа

цены на нефть

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля растет по отношению к доллару и евро при закреплении цены нефти на отметке выше 75 долларов за баррель. Этому также способствуют восстановление рынка рублевого долга и спокойный политический фон.Курс доллара расчетами "завтра" на 17:00 мск снижается на 29 копеек, до 73,40 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 82,90 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее стоимость американской и европейской валюты обновила минимумы с 22 ноября, опустившись до 73,29 и 82,60 рубля соответственно.Рубль опирается на нефтьНа российском валютном рынке отмечается рост курса рубля при преобладании внешнего позитива, поддерживаемого внутренним долговым оптимизмом.Так, нефть марки Brent дорожает на 1,6 процента, до 75,6 доллара, после того как накануне цены снизились почти на 2 процента в рамках коррекции. Теперь котировки вновь растут на ослаблении опасений вокруг спроса на сырье в свете ситуации с новым штаммом коронавируса "омикрон".При этом с начала недели нефть марки Brent подорожала уже на 6,7 процента, WTI — на 7,5 процента. Это может стать первым недельным ростом с октября и сильнейшим с августа.Американские фондовые фьючерсы дорожают после данных о том, что инфляция в стране продолжает расти, но теперь хотя бы темпами, не превышающими прогнозов аналитиков. Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8 процента с 6,2 процента месяцем ранее, а в месячном — подскочили на 0,8 процента.Наконец, ценовой индекс российских государственных облигаций, рассчитываемый Московской биржей, незначительно прибавляется, чем укрепляет рубль.В итоге курсы доллара и евро снижаются на 0,4 процента каждый. А рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,5 тысячи за баррель сорта Brent.ПрогнозыРоссийская валюта вновь демонстрирует силу, активно реагируя на позитивные сигналы с мировых рынков, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций"."Если они продолжат повышаться, доллар может пройти вниз сильный уровень поддержки 73,3 рубля", — оценивает он.Падение может достичь отметки в 73 рубля за доллар, поскольку рынки позитивно воспримут подтверждение того, что переговоры России и НАТО продолжатся, в свою очередь, прогнозирует Юрий Попов из Sber CIB Investment Research."При ценах на нефть марки Urals выше 70 долларов за баррель курс фундаментально должен быть не выше 71 рубля за доллар, однако это видится пока маловероятным на длительной перспективе", — добавляют аналитики Райффайзенбанка.В среднесрочной перспективе "борьба" между сильным текущим счетом платежного баланса России при сохранении высокой экспортной выручки и повышенным спекулятивным оттоком капитала из-за политического негатива и перспектив ужесточения монетарной политики в США продолжится, из-за чего курс рубля, скорее всего, сохранится на уровнях слабее своих фундаментальных значений, поясняют они.

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