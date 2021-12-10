Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/kurenie-1763063048.html
В Госдуме предложили ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми
В Госдуме предложили ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми - РИА Новости, 10.12.2021
В Госдуме предложили ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми
Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев считает, что курящих рядом с беременными и детьми нужно наказывать штрафами. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:16
2021-12-10T10:23
общество
единая россия
госдума рф
султан хамзаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев считает, что курящих рядом с беременными и детьми нужно наказывать штрафами."Султан Хамзаев выступил с новой инициативой ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми", — сказал РИА Новости его пресс-секретарь.Это не первая инициатива Хамзаева, направленная на защиту здоровья россиян. На днях он предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники, а все культурно-массовые мероприятия сделать бесплатными. По словам депутата, это нужно для того, чтобы люди "не дома сидели спивались", а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем.В Совете Федерации идею Хамзаева не поддержали — как отметил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый, запрет на продажу алкоголя приведет скорее к обратному эффекту — в условиях дефицита потребление станет больше.С 2013 года в России действует так называемый антитабачный закон. Он предусматривает тотальный запрет на курение на работе и во всех общественных местах: стадионах, школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, на вокзалах и в аэропортах. Торговля табачными изделиями жестко ограничена — их нельзя открыто выкладывать на витринах и продавать несовершеннолетним, запрещена любая реклама табачной продукции. С 2020 года антитабачные меры распространили и на электронные сигареты, кальяны и вейпы.
https://ria.ru/20210930/kurenie-1752420472.html
https://ria.ru/20211010/otkaz-1753775969.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, единая россия, госдума рф, султан хамзаев
09:16 10.12.2021 (обновлено: 10:23 10.12.2021)
 
В Госдуме предложили ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми

Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев считает, что курящих рядом с беременными и детьми нужно наказывать штрафами.
"Султан Хамзаев выступил с новой инициативой ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми", — сказал РИА Новости его пресс-секретарь.
Сигарета в пепельнице - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 01:14
В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
Это не первая инициатива Хамзаева, направленная на защиту здоровья россиян. На днях он предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники, а все культурно-массовые мероприятия сделать бесплатными. По словам депутата, это нужно для того, чтобы люди "не дома сидели спивались", а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем.
В Совете Федерации идею Хамзаева не поддержали — как отметил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый, запрет на продажу алкоголя приведет скорее к обратному эффекту — в условиях дефицита потребление станет больше.
С 2013 года в России действует так называемый антитабачный закон. Он предусматривает тотальный запрет на курение на работе и во всех общественных местах: стадионах, школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, на вокзалах и в аэропортах. Торговля табачными изделиями жестко ограничена — их нельзя открыто выкладывать на витринах и продавать несовершеннолетним, запрещена любая реклама табачной продукции. С 2020 года антитабачные меры распространили и на электронные сигареты, кальяны и вейпы.
Мужчина с сигаретой - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 01:15
Психолог назвал надежные способы отказа от курения
 
ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФСултан Хамзаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Приморье провели спецоперацию в колонии против экстремизма
10:22Генерал назвал основные угрозы для России
10:17Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию
10:17В Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
10:15В России выделили четыре независимых полногеномных штамма "омикрон"
10:13Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве
10:08Дело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до суда
10:03Пострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд
09:58В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливе
09:54Вирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавируса
09:49На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского
09:47Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой
09:47"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимости
09:42Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата
09:39Судно "Академик Иоффе" прибыло в порт Калининграда
09:30Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе
09:30"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"
09:29Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян
09:20В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением
09:19Омбудсмен назвала число обращений по вопросам психиатрической помощи
Лента новостейМолния
В Приморье провели спецоперацию в колонии против экстремизмаГенерал назвал основные угрозы для РоссииРоссийского политолога Нарочницкую не пустили в МолдавиюВ Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судомВ России выделили четыре независимых полногеномных штамма "омикрон"Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательствеДело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до судаПострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливеВирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавирусаНа Украине назвали главную ошибку в жизни ЗеленскогоЖитель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимостиЖителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи братаСудно "Академик Иоффе" прибыло в порт КалининградаМинтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждениемОмбудсмен назвала число обращений по вопросам психиатрической помощи