https://ria.ru/20211210/kuban-1763203378.html

На Кубани пообещали поддержку компаниям, которые хотят заняться экспортом

На Кубани пообещали поддержку компаниям, которые хотят заняться экспортом - РИА Новости, 10.12.2021

На Кубани пообещали поддержку компаниям, которые хотят заняться экспортом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о поддержке предприятий края, которые уже вышли на международный рынок и тех, кто только планирует... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:16

2021-12-10T19:16

2021-12-10T19:16

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о поддержке предприятий края, которые уже вышли на международный рынок и тех, кто только планирует заняться экспортом."Мы будем системно поддерживать предприятия, которые хотят заниматься экспортом", - приводятся в сообщении администрации региона слова губернатора. По его словам, с 2011 года несырьевой неэнергетический экспорт края вырос с 18% до 71%.Он уточнил, что на Кубани малому и среднему бизнесу помогает краевой Центр поддержки экспорта. С начала года поддержку получили более 500 предприятий. Один из самых востребованных инструментов – содействие при выходе на международные электронные торговые площадки – с начала года объем заключенных сделок вырос в 30 раз.Кроме того, предприятиям-экспортерам доступны льготные займы по линии Фонда микрофинансирования и Фонда развития промышленности."Для нашего региона важно точечно заходить со своими товарами на европейские и азиатские рынки. В приоритете – продукция АПК и вино", – уточнил глава края. Он добавил, что на экспорт идут и другие товары под брендом "Сделано на Кубани" – растительные масла, сахар, мясная продукция, сгущенка, мороженое, кондитерские изделия. Также, по его словам, важнейшими отраслями экспорта являются продукция машиностроения, металлургия, IT-технологии, туристические услуги.

https://ria.ru/20211210/agroturizm-1763136804.html

https://ria.ru/20211210/kuban-1762991081.html

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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности