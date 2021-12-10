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Краснодарский край
https://ria.ru/20211210/kuban-1763203378.html
На Кубани пообещали поддержку компаниям, которые хотят заняться экспортом
На Кубани пообещали поддержку компаниям, которые хотят заняться экспортом - РИА Новости, 10.12.2021
На Кубани пообещали поддержку компаниям, которые хотят заняться экспортом
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о поддержке предприятий края, которые уже вышли на международный рынок и тех, кто только планирует... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T19:16
2021-12-10T19:16
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о поддержке предприятий края, которые уже вышли на международный рынок и тех, кто только планирует заняться экспортом."Мы будем системно поддерживать предприятия, которые хотят заниматься экспортом", - приводятся в сообщении администрации региона слова губернатора. По его словам, с 2011 года несырьевой неэнергетический экспорт края вырос с 18% до 71%.Он уточнил, что на Кубани малому и среднему бизнесу помогает краевой Центр поддержки экспорта. С начала года поддержку получили более 500 предприятий. Один из самых востребованных инструментов – содействие при выходе на международные электронные торговые площадки – с начала года объем заключенных сделок вырос в 30 раз.Кроме того, предприятиям-экспортерам доступны льготные займы по линии Фонда микрофинансирования и Фонда развития промышленности."Для нашего региона важно точечно заходить со своими товарами на европейские и азиатские рынки. В приоритете – продукция АПК и вино", – уточнил глава края. Он добавил, что на экспорт идут и другие товары под брендом "Сделано на Кубани" – растительные масла, сахар, мясная продукция, сгущенка, мороженое, кондитерские изделия. Также, по его словам, важнейшими отраслями экспорта являются продукция машиностроения, металлургия, IT-технологии, туристические услуги.
https://ria.ru/20211210/agroturizm-1763136804.html
https://ria.ru/20211210/kuban-1762991081.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности
19:16 10.12.2021
 
На Кубани пообещали поддержку компаниям, которые хотят заняться экспортом

На Кубани пообещали поддержку компаниям, которые хотят заняться экспортом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о поддержке предприятий края, которые уже вышли на международный рынок и тех, кто только планирует заняться экспортом.
"Мы будем системно поддерживать предприятия, которые хотят заниматься экспортом", - приводятся в сообщении администрации региона слова губернатора. По его словам, с 2011 года несырьевой неэнергетический экспорт края вырос с 18% до 71%.
"Потенциал очень высокий. Самая главная задача для нас сегодня – не оставить без поддержки предприятия, которые уже вышли на международный рынок, и помочь тем, кто только планирует заняться экспортом. Для этого выстраиваем диалог, внедряем реальные механизмы и инструменты поддержки – от оформления разрешительной документации до финансовой помощи", – пояснил Кондратьев.
Он уточнил, что на Кубани малому и среднему бизнесу помогает краевой Центр поддержки экспорта. С начала года поддержку получили более 500 предприятий. Один из самых востребованных инструментов – содействие при выходе на международные электронные торговые площадки – с начала года объем заключенных сделок вырос в 30 раз.
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Кроме того, предприятиям-экспортерам доступны льготные займы по линии Фонда микрофинансирования и Фонда развития промышленности.
"Для нашего региона важно точечно заходить со своими товарами на европейские и азиатские рынки. В приоритете – продукция АПК и вино", – уточнил глава края. Он добавил, что на экспорт идут и другие товары под брендом "Сделано на Кубани" – растительные масла, сахар, мясная продукция, сгущенка, мороженое, кондитерские изделия. Также, по его словам, важнейшими отраслями экспорта являются продукция машиностроения, металлургия, IT-технологии, туристические услуги.
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