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Куба рассчитывает на совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19
Куба рассчитывает на совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021
Куба рассчитывает на совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19
Куба рассчитывает на положительное решение Россией вопроса по совместному изучению и клинической апробации использования вакцин от коронавируса, заявил лидер... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:00
2021-12-10T15:00
куба
российский фонд прямых инвестиций
евразийский экономический союз
игорь каграманян
веэс
мигель диас-канель бермудес
россия
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НУР-СУЛТАН, 10 дек - РИА Новости. Куба рассчитывает на положительное решение Россией вопроса по совместному изучению и клинической апробации использования вакцин от коронавируса, заявил лидер республики Мигель Диас-Канель Бермудес."Мы с оптимизмом следим за работой центра имени Гамалеи и РФПИ по изучению возможности сочетания вакцин наших стран для борьбы против коронавируса. Это может оказаться полезным и для других наших партнеров по Евразийскому союзу, а также открывает возможность производства и поставок кубинских вакцин по запросу Союза (ЕАЭС – ред.)", - сказал кубинский лидер на заседании Высшего экономического совета (ВЕЭС), проходящего в пятницу в формате видеосвязи.Ранее первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян сообщал, что Россия и Куба могут провести совместное изучение и клиническую апробацию препаратов от коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение поступило от кубинской стороны.
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куба, российский фонд прямых инвестиций, евразийский экономический союз, игорь каграманян, веэс, мигель диас-канель бермудес, россия
15:00 10.12.2021
 
Куба рассчитывает на совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19

Президент Кубы Диас-Канель: Куба готова поставлять в ЕАЭС свои вакцины от COVID-19

© AP Photo / Ramon EspinosaМедицинский работник и пациент во время вакцинации кубинской вакциной Abdala в Гаване
Медицинский работник и пациент во время вакцинации кубинской вакциной Abdala в Гаване - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa
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НУР-СУЛТАН, 10 дек - РИА Новости. Куба рассчитывает на положительное решение Россией вопроса по совместному изучению и клинической апробации использования вакцин от коронавируса, заявил лидер республики Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Мы с оптимизмом следим за работой центра имени Гамалеи и РФПИ по изучению возможности сочетания вакцин наших стран для борьбы против коронавируса. Это может оказаться полезным и для других наших партнеров по Евразийскому союзу, а также открывает возможность производства и поставок кубинских вакцин по запросу Союза (ЕАЭС – ред.)", - сказал кубинский лидер на заседании Высшего экономического совета (ВЕЭС), проходящего в пятницу в формате видеосвязи.
Ранее первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян сообщал, что Россия и Куба могут провести совместное изучение и клиническую апробацию препаратов от коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение поступило от кубинской стороны.
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КубаРоссийский фонд прямых инвестицийЕвразийский экономический союзИгорь КаграманянВЕЭСМигель Диас-Канель БермудесРоссия
 
 
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