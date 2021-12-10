https://ria.ru/20211210/kuba-1763134782.html

Куба рассчитывает на совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19

Куба рассчитывает на совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021

Куба рассчитывает на совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19

Куба рассчитывает на положительное решение Россией вопроса по совместному изучению и клинической апробации использования вакцин от коронавируса, заявил лидер... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:00

2021-12-10T15:00

2021-12-10T15:00

куба

российский фонд прямых инвестиций

евразийский экономический союз

игорь каграманян

веэс

мигель диас-канель бермудес

россия

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НУР-СУЛТАН, 10 дек - РИА Новости. Куба рассчитывает на положительное решение Россией вопроса по совместному изучению и клинической апробации использования вакцин от коронавируса, заявил лидер республики Мигель Диас-Канель Бермудес."Мы с оптимизмом следим за работой центра имени Гамалеи и РФПИ по изучению возможности сочетания вакцин наших стран для борьбы против коронавируса. Это может оказаться полезным и для других наших партнеров по Евразийскому союзу, а также открывает возможность производства и поставок кубинских вакцин по запросу Союза (ЕАЭС – ред.)", - сказал кубинский лидер на заседании Высшего экономического совета (ВЕЭС), проходящего в пятницу в формате видеосвязи.Ранее первый заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян сообщал, что Россия и Куба могут провести совместное изучение и клиническую апробацию препаратов от коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение поступило от кубинской стороны.

https://ria.ru/20211130/chinovniki-1761548967.html

куба

россия

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куба, российский фонд прямых инвестиций, евразийский экономический союз, игорь каграманян, веэс, мигель диас-канель бермудес, россия