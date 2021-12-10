https://ria.ru/20211210/kuba-1763109378.html

На Кубе ждут россиян и планируют улучшить сервис

На Кубе ждут россиян и планируют улучшить сервис - РИА Новости, 10.12.2021

На Кубе ждут россиян и планируют улучшить сервис

По итогам 2021 года Россия станет вторым туристическим рынком на Кубе, уступив место только Канаде, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:48

2021-12-10T17:48

2021-12-10T17:48

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. По итогам 2021 года Россия станет вторым туристическим рынком на Кубе, уступив место только Канаде, сообщает АТОР.По словам министра по туризму Кубы Хуана Карлоса Гарсиа Гранде, в 2021 году республику посетит 175 тысяч россиян.Он сообщил, что сейчас наша страна является направлением №2 после Канады (из этой страны на Кубу совершается более 40 рейсов еженедельно). Однако РФ близка к тому, чтобы занять первое место к 2024 году. По мнению министра, в 2022 году турпоток будет расти и дальше, а потенциально эта страна готова принимать и более миллиона россиян в год."Разумеется, Куба – это достаточно далекая дестинация для России, но, учитывая традиционно хорошие взаимоотношения и искреннюю симпатию к россиянам у кубинцев, мы надеемся, что российский рынок серьезно увеличится в ближайшие два года", – уверен Гранде.Он также сообщил, что как только был открыт для полетов аэропорт Варадеро, большинство прибывающих туда гостей составили именно россияне.По словам министра, на Кубе планируются серьезные изменения в отрасли в постпандемийный период.Страна хочет значительно поднять уровень отельного сервиса, в том числе и благодаря привлечению иностранных инвесторов.Аэропорт Гаваны также будет преобразован. Кроме того, в районе Варадеро начаты работы по созданию современной международной марины.В следующем году на Кубе должна значительно улучшиться беспроводная связь. Во многих гостиницах заработает удобный Wi-Fi, а для его использования, как и в других странах, потребуется только однократное введение пароля.Кроме того, в отелях и на ряде других объектов появятся специальные мобильные приложения для туристов, с подробной информацией о номерах, шоу-программе, экскурсиях, бронировании столиков, заказах в ресторанах и барах. Такие приложения будут работать (и уже во многих местах работают) на русском языке, что поможет отечественным туристам преодолеть языковой барьер.Также Куба готова обеспечить всем прибывающим путешественникам строгое соблюдение протоколов здоровья и высокий уровень вакцинации местного населения. Благодаря этому гости могут свободно перемещаться по стране, контактировать с ее жителями и чувствовать себя в безопасности.Как подчеркнул министр, по их данным, за этот год еще ни один россиянин не вернулся с Кубы с диагностированным коронавирусом.

https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html

https://ria.ru/20210814/kuba-1745024131.html

https://ria.ru/20211201/kuba-1761468730.html

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