https://ria.ru/20211210/kuba-1763109378.html
На Кубе ждут россиян и планируют улучшить сервис
На Кубе ждут россиян и планируют улучшить сервис - РИА Новости, 10.12.2021
На Кубе ждут россиян и планируют улучшить сервис
По итогам 2021 года Россия станет вторым туристическим рынком на Кубе, уступив место только Канаде, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:48
2021-12-10T17:48
2021-12-10T17:48
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. По итогам 2021 года Россия станет вторым туристическим рынком на Кубе, уступив место только Канаде, сообщает АТОР.По словам министра по туризму Кубы Хуана Карлоса Гарсиа Гранде, в 2021 году республику посетит 175 тысяч россиян.Он сообщил, что сейчас наша страна является направлением №2 после Канады (из этой страны на Кубу совершается более 40 рейсов еженедельно). Однако РФ близка к тому, чтобы занять первое место к 2024 году. По мнению министра, в 2022 году турпоток будет расти и дальше, а потенциально эта страна готова принимать и более миллиона россиян в год."Разумеется, Куба – это достаточно далекая дестинация для России, но, учитывая традиционно хорошие взаимоотношения и искреннюю симпатию к россиянам у кубинцев, мы надеемся, что российский рынок серьезно увеличится в ближайшие два года", – уверен Гранде.Он также сообщил, что как только был открыт для полетов аэропорт Варадеро, большинство прибывающих туда гостей составили именно россияне.По словам министра, на Кубе планируются серьезные изменения в отрасли в постпандемийный период.Страна хочет значительно поднять уровень отельного сервиса, в том числе и благодаря привлечению иностранных инвесторов.Аэропорт Гаваны также будет преобразован. Кроме того, в районе Варадеро начаты работы по созданию современной международной марины.В следующем году на Кубе должна значительно улучшиться беспроводная связь. Во многих гостиницах заработает удобный Wi-Fi, а для его использования, как и в других странах, потребуется только однократное введение пароля.Кроме того, в отелях и на ряде других объектов появятся специальные мобильные приложения для туристов, с подробной информацией о номерах, шоу-программе, экскурсиях, бронировании столиков, заказах в ресторанах и барах. Такие приложения будут работать (и уже во многих местах работают) на русском языке, что поможет отечественным туристам преодолеть языковой барьер.Также Куба готова обеспечить всем прибывающим путешественникам строгое соблюдение протоколов здоровья и высокий уровень вакцинации местного населения. Благодаря этому гости могут свободно перемещаться по стране, контактировать с ее жителями и чувствовать себя в безопасности.Как подчеркнул министр, по их данным, за этот год еще ни один россиянин не вернулся с Кубы с диагностированным коронавирусом.
https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html
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гавана, куба, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), варадеро, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
На Кубе ждут россиян и планируют улучшить сервис
Министр туризма: в 2021 году Кубу посетит 175 тысяч гостей из России
МОСКВА, 10 дек
— РИА Новости.
По итогам 2021 года Россия станет вторым туристическим рынком на Кубе, уступив место только Канаде, сообщает
АТОР.
По словам министра по туризму Кубы Хуана Карлоса Гарсиа Гранде, в 2021 году республику посетит 175 тысяч россиян.
Он сообщил, что сейчас наша страна является направлением №2 после Канады (из этой страны на Кубу совершается более 40 рейсов еженедельно). Однако РФ близка к тому, чтобы занять первое место к 2024 году. По мнению министра, в 2022 году турпоток будет расти и дальше, а потенциально эта страна готова принимать и более миллиона россиян в год.
"Разумеется, Куба – это достаточно далекая дестинация для России, но, учитывая традиционно хорошие взаимоотношения и искреннюю симпатию к россиянам у кубинцев, мы надеемся, что российский рынок серьезно увеличится в ближайшие два года", – уверен Гранде.
Он также сообщил, что как только был открыт для полетов аэропорт Варадеро, большинство прибывающих туда гостей составили именно россияне.
По словам министра, на Кубе планируются серьезные изменения в отрасли в постпандемийный период.
Страна хочет значительно поднять уровень отельного сервиса, в том числе и благодаря привлечению иностранных инвесторов.
Аэропорт Гаваны также будет преобразован. Кроме того, в районе Варадеро начаты работы по созданию современной международной марины.
В следующем году на Кубе должна значительно улучшиться беспроводная связь. Во многих гостиницах заработает удобный Wi-Fi, а для его использования, как и в других странах, потребуется только однократное введение пароля.
Кроме того, в отелях и на ряде других объектов появятся специальные мобильные приложения для туристов, с подробной информацией о номерах, шоу-программе, экскурсиях, бронировании столиков, заказах в ресторанах и барах. Такие приложения будут работать (и уже во многих местах работают) на русском языке, что поможет отечественным туристам преодолеть языковой барьер.
Также Куба готова обеспечить всем прибывающим путешественникам строгое соблюдение протоколов здоровья и высокий уровень вакцинации местного населения. Благодаря этому гости могут свободно перемещаться по стране, контактировать с ее жителями и чувствовать себя в безопасности.
Как подчеркнул министр, по их данным, за этот год еще ни один россиянин не вернулся с Кубы с диагностированным коронавирусом.