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Туризм
https://ria.ru/20211210/kuba-1763109378.html
На Кубе ждут россиян и планируют улучшить сервис
На Кубе ждут россиян и планируют улучшить сервис - РИА Новости, 10.12.2021
На Кубе ждут россиян и планируют улучшить сервис
По итогам 2021 года Россия станет вторым туристическим рынком на Кубе, уступив место только Канаде, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:48
2021-12-10T17:48
туризм
гавана
куба
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
варадеро
туристы
туризм
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. По итогам 2021 года Россия станет вторым туристическим рынком на Кубе, уступив место только Канаде, сообщает АТОР.По словам министра по туризму Кубы Хуана Карлоса Гарсиа Гранде, в 2021 году республику посетит 175 тысяч россиян.Он сообщил, что сейчас наша страна является направлением №2 после Канады (из этой страны на Кубу совершается более 40 рейсов еженедельно). Однако РФ близка к тому, чтобы занять первое место к 2024 году. По мнению министра, в 2022 году турпоток будет расти и дальше, а потенциально эта страна готова принимать и более миллиона россиян в год."Разумеется, Куба – это достаточно далекая дестинация для России, но, учитывая традиционно хорошие взаимоотношения и искреннюю симпатию к россиянам у кубинцев, мы надеемся, что российский рынок серьезно увеличится в ближайшие два года", – уверен Гранде.Он также сообщил, что как только был открыт для полетов аэропорт Варадеро, большинство прибывающих туда гостей составили именно россияне.По словам министра, на Кубе планируются серьезные изменения в отрасли в постпандемийный период.Страна хочет значительно поднять уровень отельного сервиса, в том числе и благодаря привлечению иностранных инвесторов.Аэропорт Гаваны также будет преобразован. Кроме того, в районе Варадеро начаты работы по созданию современной международной марины.В следующем году на Кубе должна значительно улучшиться беспроводная связь. Во многих гостиницах заработает удобный Wi-Fi, а для его использования, как и в других странах, потребуется только однократное введение пароля.Кроме того, в отелях и на ряде других объектов появятся специальные мобильные приложения для туристов, с подробной информацией о номерах, шоу-программе, экскурсиях, бронировании столиков, заказах в ресторанах и барах. Такие приложения будут работать (и уже во многих местах работают) на русском языке, что поможет отечественным туристам преодолеть языковой барьер.Также Куба готова обеспечить всем прибывающим путешественникам строгое соблюдение протоколов здоровья и высокий уровень вакцинации местного населения. Благодаря этому гости могут свободно перемещаться по стране, контактировать с ее жителями и чувствовать себя в безопасности.Как подчеркнул министр, по их данным, за этот год еще ни один россиянин не вернулся с Кубы с диагностированным коронавирусом.
https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html
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гавана, куба, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), варадеро, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
17:48 10.12.2021
 
На Кубе ждут россиян и планируют улучшить сервис

Министр туризма: в 2021 году Кубу посетит 175 тысяч гостей из России

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновВ одном из отелей на острове Кайо-Левиса на западе Кубы
В одном из отелей на острове Кайо-Левиса на западе Кубы - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек РИА Новости. По итогам 2021 года Россия станет вторым туристическим рынком на Кубе, уступив место только Канаде, сообщает АТОР.
По словам министра по туризму Кубы Хуана Карлоса Гарсиа Гранде, в 2021 году республику посетит 175 тысяч россиян.
Он сообщил, что сейчас наша страна является направлением №2 после Канады (из этой страны на Кубу совершается более 40 рейсов еженедельно). Однако РФ близка к тому, чтобы занять первое место к 2024 году. По мнению министра, в 2022 году турпоток будет расти и дальше, а потенциально эта страна готова принимать и более миллиона россиян в год.
"Разумеется, Куба – это достаточно далекая дестинация для России, но, учитывая традиционно хорошие взаимоотношения и искреннюю симпатию к россиянам у кубинцев, мы надеемся, что российский рынок серьезно увеличится в ближайшие два года", – уверен Гранде.
Он также сообщил, что как только был открыт для полетов аэропорт Варадеро, большинство прибывающих туда гостей составили именно россияне.
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По словам министра, на Кубе планируются серьезные изменения в отрасли в постпандемийный период.
Страна хочет значительно поднять уровень отельного сервиса, в том числе и благодаря привлечению иностранных инвесторов.
Аэропорт Гаваны также будет преобразован. Кроме того, в районе Варадеро начаты работы по созданию современной международной марины.
В следующем году на Кубе должна значительно улучшиться беспроводная связь. Во многих гостиницах заработает удобный Wi-Fi, а для его использования, как и в других странах, потребуется только однократное введение пароля.
Кроме того, в отелях и на ряде других объектов появятся специальные мобильные приложения для туристов, с подробной информацией о номерах, шоу-программе, экскурсиях, бронировании столиков, заказах в ресторанах и барах. Такие приложения будут работать (и уже во многих местах работают) на русском языке, что поможет отечественным туристам преодолеть языковой барьер.
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Также Куба готова обеспечить всем прибывающим путешественникам строгое соблюдение протоколов здоровья и высокий уровень вакцинации местного населения. Благодаря этому гости могут свободно перемещаться по стране, контактировать с ее жителями и чувствовать себя в безопасности.
Как подчеркнул министр, по их данным, за этот год еще ни один россиянин не вернулся с Кубы с диагностированным коронавирусом.
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