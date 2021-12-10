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В Крыму ввели режим QR-кодов для участников массовых мероприятий

В Крыму ввели режим QR-кодов для участников массовых мероприятий - РИА Новости, 10.12.2021

В Крыму ввели режим QR-кодов для участников массовых мероприятий

В Крыму на массовые мероприятия будут пускать при наличии QR-кодов, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:42

2021-12-10T20:42

2021-12-10T20:42

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. В Крыму на массовые мероприятия будут пускать при наличии QR-кодов, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."Допуск лиц старше 18 лет к участию в массовых мероприятиях, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, осуществляется при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода", - говорится в документе.При этом, указом обозначены ряд массовых мероприятий, которые не подпадают под данные требования.В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест (рестораны, общепит, ночные клубы, парикмахерские, спортзалы, музеи, кинотеатры, театры, цирк, торговые центры) и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 60 лет. Введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.

республика крым

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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии