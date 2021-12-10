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В Крыму ввели режим QR-кодов для участников массовых мероприятий
В Крыму ввели режим QR-кодов для участников массовых мероприятий - РИА Новости, 10.12.2021
В Крыму ввели режим QR-кодов для участников массовых мероприятий
В Крыму на массовые мероприятия будут пускать при наличии QR-кодов, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:42
2021-12-10T20:42
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. В Крыму на массовые мероприятия будут пускать при наличии QR-кодов, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."Допуск лиц старше 18 лет к участию в массовых мероприятиях, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, осуществляется при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода", - говорится в документе.При этом, указом обозначены ряд массовых мероприятий, которые не подпадают под данные требования.В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест (рестораны, общепит, ночные клубы, парикмахерские, спортзалы, музеи, кинотеатры, театры, цирк, торговые центры) и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 60 лет. Введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.
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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии
20:42 10.12.2021
 
В Крыму ввели режим QR-кодов для участников массовых мероприятий

Власти Крыма ввели режим QR-кодов для участников массовых мероприятий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. В Крыму на массовые мероприятия будут пускать при наличии QR-кодов, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.
"Допуск лиц старше 18 лет к участию в массовых мероприятиях, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, осуществляется при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода", - говорится в документе.
При этом, указом обозначены ряд массовых мероприятий, которые не подпадают под данные требования.
В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест (рестораны, общепит, ночные клубы, парикмахерские, спортзалы, музеи, кинотеатры, театры, цирк, торговые центры) и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 60 лет. Введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.
 
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