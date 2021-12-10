https://ria.ru/20211210/krym-1763206188.html
Власти Крыма опровергли причастность к скульптуре царской семьи в Ливадии
Власти Крыма опровергли причастность к скульптуре царской семьи в Ливадии - РИА Новости, 10.12.2021
Власти Крыма опровергли причастность к скульптуре царской семьи в Ливадии
Инсталляция с изображением царской семьи, художественные достоинства которой вызвали споры и комментарии, установлена на территории, которая не имеет отношения... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T19:38
2021-12-10T19:38
2021-12-10T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Инсталляция с изображением царской семьи, художественные достоинства которой вызвали споры и комментарии, установлена на территории, которая не имеет отношения к Ливадийскому дворцу, сообщили РИА Новости в министерстве культуры республики.Изображение скульптуры семьи российского императора Николая II в обрамлении темных крыльев, которая установлена в крымской Ливадии, опубликовали СМИ и Telegram-каналы. Композиция и качество работы скульпторов вызвали споры у пользователей сети."Министерство культуры Крыма и Ливадийский дворец-музей не имеет отношения к данной скульптурной композиции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, уточнив, что скульптура установлена на территории бывшего санатория "Ливадия", который не относится к музею.Глава администрации Ялты сказала РИА Новости, что город не выдавал разрешения на установку данной скульптуры. Композиция была установлена 1 октября 2021 года, скульптор композиции Юрий Майоров, следует из видео канала "Посольство Российской Империи" в Youtubе, где опубликованы кадры открытия скульптуры.Санаторий "Ливадия", который специализировался на реабилитации больных с сердечнососудистыми заболеваниями, находился в корпусах за Ливадийским дворцом. На данный момент это территория ООО "Курорт Ливадия", которая принадлежит бизнесмену Константину Малофееву, сообщил источник в правительстве Крыма.Ливадийский дворец – последнее сооружение, воздвигнутое в Российской империи для семейства Романовых – являлся летней резиденцией императора. Архитектор дворца - Николай Краснов. В феврале 1945 года во дворце на протяжении нескольких дней проходила Ялтинская (Крымская) конференция с участием глав Великобритании, СССР и США. Решения конференции определили основные положения мироустройства после Второй мировой войны.
https://ria.ru/20200624/1573403762.html
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общество, республика крым, россия
Власти Крыма опровергли причастность к скульптуре царской семьи в Ливадии
Власти Крыма и Ялты сообщили, что не имеют отношения к скульптуре царской семьи в Ливадии
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Инсталляция с изображением царской семьи, художественные достоинства которой вызвали споры и комментарии, установлена на территории, которая не имеет отношения к Ливадийскому дворцу, сообщили РИА Новости в министерстве культуры республики.
Изображение скульптуры семьи российского императора Николая II в обрамлении темных крыльев, которая установлена в крымской Ливадии, опубликовали СМИ и Telegram-каналы. Композиция и качество работы скульпторов вызвали споры у пользователей сети.
"Министерство культуры Крыма и Ливадийский дворец-музей не имеет отношения к данной скульптурной композиции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, уточнив, что скульптура установлена на территории бывшего санатория "Ливадия", который не относится к музею.
Глава администрации Ялты сказала РИА Новости, что город не выдавал разрешения на установку данной скульптуры. Композиция была установлена 1 октября 2021 года, скульптор композиции Юрий Майоров, следует из видео канала "Посольство Российской Империи" в Youtubе, где опубликованы кадры открытия скульптуры.
Санаторий "Ливадия", который специализировался на реабилитации больных с сердечнососудистыми заболеваниями, находился в корпусах за Ливадийским дворцом. На данный момент это территория ООО "Курорт Ливадия", которая принадлежит бизнесмену Константину Малофееву
, сообщил источник в правительстве Крыма.
Ливадийский дворец – последнее сооружение, воздвигнутое в Российской империи
для семейства Романовых – являлся летней резиденцией императора. Архитектор дворца - Николай Краснов. В феврале 1945 года во дворце на протяжении нескольких дней проходила Ялтинская (Крымская) конференция с участием глав Великобритании
, СССР
и США
. Решения конференции определили основные положения мироустройства после Второй мировой войны.