Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/krym-1763144560.html
В Крыму уволили полицейского из-за неправильно переоформленного паспорта
В Крыму уволили полицейского из-за неправильно переоформленного паспорта - РИА Новости, 10.12.2021
В Крыму уволили полицейского из-за неправильно переоформленного паспорта
Сотрудника полиции из Алушты уволили из органов внутренних дел из-за того, что при переоформлении паспорта в 2014 году он указал неправильные сведения о месте... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:39
2021-12-10T15:39
происшествия
севастополь
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112837/73/1128377304_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_661d8f82deeb1847c375c5362fc480c8.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сотрудника полиции из Алушты уволили из органов внутренних дел из-за того, что при переоформлении паспорта в 2014 году он указал неправильные сведения о месте своей регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Крыму."Предварительно установлено, что сотрудник ОМВД России по Алуште указал неверные сведения о месте своей регистрации в ходе оформления паспорта в 2014 году в Севастополе. В настоящее время указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел", - сказали в пресс-службе.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сотруднике, находившемся на должности старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Алуште.
https://ria.ru/20210812/voronezh-1745530958.html
севастополь
алушта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112837/73/1128377304_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_341f93fccb0270e40ab0165f8408dffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, алушта
15:39 10.12.2021
 
В Крыму уволили полицейского из-за неправильно переоформленного паспорта

В Крыму уволили полицейского из-за неправильно переоформленного паспорта в 2014 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сотрудника полиции из Алушты уволили из органов внутренних дел из-за того, что при переоформлении паспорта в 2014 году он указал неправильные сведения о месте своей регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Крыму.
"Предварительно установлено, что сотрудник ОМВД России по Алуште указал неверные сведения о месте своей регистрации в ходе оформления паспорта в 2014 году в Севастополе. В настоящее время указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел", - сказали в пресс-службе.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сотруднике, находившемся на должности старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Алуште.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 18:45
В Воронеже уволили полицейского с 22 квартирами
 
ПроисшествияСевастопольАлушта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи