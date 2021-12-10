https://ria.ru/20211210/krym-1763144560.html

В Крыму уволили полицейского из-за неправильно переоформленного паспорта

В Крыму уволили полицейского из-за неправильно переоформленного паспорта - РИА Новости, 10.12.2021

В Крыму уволили полицейского из-за неправильно переоформленного паспорта

Сотрудника полиции из Алушты уволили из органов внутренних дел из-за того, что при переоформлении паспорта в 2014 году он указал неправильные сведения о месте... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:39

2021-12-10T15:39

2021-12-10T15:39

происшествия

севастополь

алушта

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сотрудника полиции из Алушты уволили из органов внутренних дел из-за того, что при переоформлении паспорта в 2014 году он указал неправильные сведения о месте своей регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Крыму."Предварительно установлено, что сотрудник ОМВД России по Алуште указал неверные сведения о месте своей регистрации в ходе оформления паспорта в 2014 году в Севастополе. В настоящее время указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел", - сказали в пресс-службе.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сотруднике, находившемся на должности старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Алуште.

https://ria.ru/20210812/voronezh-1745530958.html

севастополь

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происшествия, севастополь, алушта