https://ria.ru/20211210/krym-1763143241.html
Байден не обсуждал Крым с Путиным, заявили в МИД
Байден не обсуждал Крым с Путиным, заявили в МИД - РИА Новости, 10.12.2021
Байден не обсуждал Крым с Путиным, заявили в МИД
Президент США Джо Байден не поднимал в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным тему Крыма, заявил в пятницу в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:35
2021-12-10T15:35
2021-12-10T17:43
владимир путин
джо байден
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сша
республика крым
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден не поднимал в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным тему Крыма, заявил в пятницу в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мой короткий ответ - нет", - сказал он. "Но хочу добавить к этому, что если бы что-то подобное произошло, господин Байден услышал бы изложение фактов, которые нельзя отрицать, и которые нельзя отменить. А так - нам же не приходит в голову обсуждать принадлежность Аляски, несмотря на ее историю. Ну вот пусть так же к вопросу о том, что такое Крым и где он находится относятся США и их союзники... Крым - часть России", - подчеркнул Рябков.Путин и Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
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владимир путин, джо байден, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша, республика крым, россия
15:35 10.12.2021 (обновлено: 17:43 10.12.2021)
Байден не обсуждал Крым с Путиным, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: президент США Байден не поднимал в разговоре с Путиным тему Крыма