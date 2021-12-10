https://ria.ru/20211210/krym-1763143241.html

Байден не обсуждал Крым с Путиным, заявили в МИД

Байден не обсуждал Крым с Путиным, заявили в МИД - РИА Новости, 10.12.2021

Байден не обсуждал Крым с Путиным, заявили в МИД

Президент США Джо Байден не поднимал в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным тему Крыма, заявил в пятницу в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:35

2021-12-10T15:35

2021-12-10T17:43

владимир путин

джо байден

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сша

республика крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4dff02a32475c7ef7a8c62a6a10f68b8.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден не поднимал в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным тему Крыма, заявил в пятницу в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мой короткий ответ - нет", - сказал он. "Но хочу добавить к этому, что если бы что-то подобное произошло, господин Байден услышал бы изложение фактов, которые нельзя отрицать, и которые нельзя отменить. А так - нам же не приходит в голову обсуждать принадлежность Аляски, несмотря на ее историю. Ну вот пусть так же к вопросу о том, что такое Крым и где он находится относятся США и их союзники... Крым - часть России", - подчеркнул Рябков.Путин и Байден 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

https://ria.ru/20211210/krym-1763057260.html

сша

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, джо байден, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша, республика крым, россия