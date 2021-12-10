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Железную дорогу к аэропорту Симферополя подведут к 2025 году
Железную дорогу к аэропорту Симферополя подведут к 2025 году - РИА Новости, 10.12.2021
Железную дорогу к аэропорту Симферополя подведут к 2025 году
Железнодорожную ветку планируется подвести к аэропорту Симферополя к 2025 году, сейчас производится проектная проработка пути, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:01
2021-12-10T16:01
2021-12-10T16:01
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марат хуснуллин
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симферополь (аэропорт)
сергей назаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Железнодорожную ветку планируется подвести к аэропорту Симферополя к 2025 году, сейчас производится проектная проработка пути, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил реализовать проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя от дороги, соединяющей столицу республики и Севастополь."Пока идет проектная проработка (железнодорожного пути - ред.), проектирование начнется в следующем году. Построить планируется в 2024-м — к весне 2025 года", — сказал Назаров.Ранее ФГУП "Крымская железная дорога" объявило тендер на проектирование однопутной железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя с начальной ценой более 286 миллионов рублей.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с властями Крыма и Севастополя подготовить предложения по архитектурно-строительному проектированию и строительству электрифицированных железных дорог. В одном из поручений речь шла о железной дороге, соединяющей международный аэропорт Симферополя с путями "Крымской железной дороги".
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Железную дорогу к аэропорту Симферополя подведут к 2025 году
Минэкономразвития: железную дорогу к аэропорту Симферополя подведут к 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Железнодорожную ветку планируется подвести к аэропорту Симферополя к 2025 году, сейчас производится проектная проработка пути, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил реализовать проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя от дороги, соединяющей столицу республики и Севастополь.
"Пока идет проектная проработка (железнодорожного пути - ред.), проектирование начнется в следующем году. Построить планируется в 2024-м — к весне 2025 года", — сказал Назаров.
Ранее ФГУП "Крымская железная дорога" объявило тендер на проектирование однопутной железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя с начальной ценой более 286 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с властями Крыма и Севастополя подготовить предложения по архитектурно-строительному проектированию и строительству электрифицированных железных дорог. В одном из поручений речь шла о железной дороге, соединяющей международный аэропорт Симферополя с путями "Крымской железной дороги".