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Туризм
https://ria.ru/20211210/krym-1763083641.html
Железную дорогу к аэропорту Симферополя подведут к 2025 году
Железную дорогу к аэропорту Симферополя подведут к 2025 году - РИА Новости, 10.12.2021
Железную дорогу к аэропорту Симферополя подведут к 2025 году
Железнодорожную ветку планируется подвести к аэропорту Симферополя к 2025 году, сейчас производится проектная проработка пути, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:01
2021-12-10T16:01
туризм
симферополь
владимир путин
марат хуснуллин
новости - туризм
симферополь (аэропорт)
сергей назаров
крымская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Железнодорожную ветку планируется подвести к аэропорту Симферополя к 2025 году, сейчас производится проектная проработка пути, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил реализовать проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя от дороги, соединяющей столицу республики и Севастополь."Пока идет проектная проработка (железнодорожного пути - ред.), проектирование начнется в следующем году. Построить планируется в 2024-м — к весне 2025 года", — сказал Назаров.Ранее ФГУП "Крымская железная дорога" объявило тендер на проектирование однопутной железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя с начальной ценой более 286 миллионов рублей.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с властями Крыма и Севастополя подготовить предложения по архитектурно-строительному проектированию и строительству электрифицированных железных дорог. В одном из поручений речь шла о железной дороге, соединяющей международный аэропорт Симферополя с путями "Крымской железной дороги".
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симферополь, владимир путин, марат хуснуллин, новости - туризм, симферополь (аэропорт), сергей назаров, крымская железная дорога, туристы, туризм, аэропорты, россия
16:01 10.12.2021
 
Железную дорогу к аэропорту Симферополя подведут к 2025 году

Минэкономразвития: железную дорогу к аэропорту Симферополя подведут к 2025 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Железнодорожную ветку планируется подвести к аэропорту Симферополя к 2025 году, сейчас производится проектная проработка пути, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил реализовать проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя от дороги, соединяющей столицу республики и Севастополь.
"Пока идет проектная проработка (железнодорожного пути - ред.), проектирование начнется в следующем году. Построить планируется в 2024-м — к весне 2025 года", — сказал Назаров.
Ранее ФГУП "Крымская железная дорога" объявило тендер на проектирование однопутной железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя с начальной ценой более 286 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с властями Крыма и Севастополя подготовить предложения по архитектурно-строительному проектированию и строительству электрифицированных железных дорог. В одном из поручений речь шла о железной дороге, соединяющей международный аэропорт Симферополя с путями "Крымской железной дороги".
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