09:01 10.12.2021 (обновлено: 09:49 10.12.2021)
Белорусская делегация назвала признание Крыма частью России неизбежным
Политолог Дзермант назвал признание Крыма частью России неизбежным
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Признание Крыма частью России неизбежно, заявил представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.
Из Минска в Крым с двухдневным визитом прибыли пять человек — общественники, политологи, политики. На пятницу у них запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба "Россия — Белоруссия".
"По сути, признание уже прозвучало из уст президента <...> Александра Лукашенко, который сказал, что де-юре и де-факто Крым российский. <...> Сейчас это нужно наполнить реальным содержанием. То есть, открытие прямых авиаполетов, экономические связи, туризм", — сказал Дзермант РИА Новости.
Ранее белорусский лидер заявил, что намерен посетить полуостров. По его словам, есть соответствующая договоренность с Владимиром Путиным. Лукашенко добавил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание выбора жителей региона.
По мнению Дзерманта, визит главы государства даст толчок для развития экономических отношений.