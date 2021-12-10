https://ria.ru/20211210/krym-1763061777.html

Белорусская делегация назвала признание Крыма частью России неизбежным

Белорусская делегация назвала признание Крыма частью России неизбежным - РИА Новости, 10.12.2021

Белорусская делегация назвала признание Крыма частью России неизбежным

Признание Крыма частью России неизбежно, заявил представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:01

2021-12-10T09:01

2021-12-10T09:49

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республика крым

владимир путин

александр лукашенко

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Признание Крыма частью России неизбежно, заявил представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.Из Минска в Крым с двухдневным визитом прибыли пять человек — общественники, политологи, политики. На пятницу у них запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба "Россия — Белоруссия".Ранее белорусский лидер заявил, что намерен посетить полуостров. По его словам, есть соответствующая договоренность с Владимиром Путиным. Лукашенко добавил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание выбора жителей региона.По мнению Дзерманта, визит главы государства даст толчок для развития экономических отношений.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/sanktsii-1763037357.html

севастополь

республика крым

россия

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оон, севастополь, республика крым, владимир путин, александр лукашенко, россия