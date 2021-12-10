https://ria.ru/20211210/krym-1763057260.html

Украина в отчаянии: Байден по сути признал Крым российским

Эксперт: саммит Путина и Байдена показал, что США считают Крым российским - РИА Новости, 10.12.2021

Украина в отчаянии: Байден по сути признал Крым российским

Украинский эксперт Игорь Лесев заявил в беседе с порталом "Украина.ру", что саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T06:36

2021-12-10T06:36

2021-12-10T06:37

в мире

украина

израиль

республика крым

марокко

владимир путин

джо байден

голанские высоты

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинский эксперт Игорь Лесев заявил в беседе с порталом "Украина.ру", что саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена подтвердил российский статус Крыма.По его мнению, на это указывает отсутствие вопроса полуострова в списке обсуждаемых тем.По его мнению, Запад и дальше будет отмечать российский полуостров на картах "другим цветом", также, как и различные спорные территории. При этом Лесев привел в пример Голанские высоты и Западную Сахару — у контролирующих эти земли Израиля и Марокко соответственно нет проблем с Западом из-за отсутствия признания суверенитета над указанными территориями, напомнил он.

https://ria.ru/20211210/nato-1763056152.html

украина

израиль

республика крым

марокко

голанские высоты

россия

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в мире, украина, израиль, республика крым, марокко, владимир путин, джо байден, голанские высоты, россия, игорь лесев