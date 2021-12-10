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Украина в отчаянии: Байден по сути признал Крым российским
Эксперт: саммит Путина и Байдена показал, что США считают Крым российским - РИА Новости, 10.12.2021
Украина в отчаянии: Байден по сути признал Крым российским
Украинский эксперт Игорь Лесев заявил в беседе с порталом "Украина.ру", что саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T06:36
2021-12-10T06:37
в мире
украина
израиль
республика крым
марокко
владимир путин
джо байден
голанские высоты
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинский эксперт Игорь Лесев заявил в беседе с порталом "Украина.ру", что саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена подтвердил российский статус Крыма.По его мнению, на это указывает отсутствие вопроса полуострова в списке обсуждаемых тем.По его мнению, Запад и дальше будет отмечать российский полуостров на картах "другим цветом", также, как и различные спорные территории. При этом Лесев привел в пример Голанские высоты и Западную Сахару — у контролирующих эти земли Израиля и Марокко соответственно нет проблем с Западом из-за отсутствия признания суверенитета над указанными территориями, напомнил он.
https://ria.ru/20211210/nato-1763056152.html
украина
израиль
республика крым
марокко
голанские высоты
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в мире, украина, израиль, республика крым, марокко, владимир путин, джо байден, голанские высоты, россия, игорь лесев
06:36 10.12.2021 (обновлено: 06:37 10.12.2021)
 
Эксперт: саммит Путина и Байдена показал, что США считают Крым российским

Киевский эксперт Лесев: саммит Путина и Байдена показал, что США считают Крым российским

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинский эксперт Игорь Лесев заявил в беседе с порталом "Украина.ру", что саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена подтвердил российский статус Крыма.
По его мнению, на это указывает отсутствие вопроса полуострова в списке обсуждаемых тем.
"Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы "украинский вопрос", но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским", — заявил Лесев.
По его мнению, Запад и дальше будет отмечать российский полуостров на картах "другим цветом", также, как и различные спорные территории. При этом Лесев привел в пример Голанские высоты и Западную Сахару — у контролирующих эти земли Израиля и Марокко соответственно нет проблем с Западом из-за отсутствия признания суверенитета над указанными территориями, напомнил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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В миреУкраинаИзраильРеспублика КрымМароккоВладимир ПутинДжо БайденГоланские высотыРоссияИгорь Лесев
 
 
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