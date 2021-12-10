03:18 10.12.2021 (обновлено: 09:14 10.12.2021)
Крым выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегация
Представитель белорусской делегации Дзермант: Крым выиграл от воссоединения с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией, заявил РИА Новости представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.
Из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом прибыли пять человек — общественники, политологи, политики. На пятницу у них запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба "Россия — Белоруссия".
"Полуостров активно развивается, очень динамично. <...> Буквально видно по месяцам, как происходят позитивные изменения. Видно, что Россия на самом деле вкладывается в развитие полуострова", — сказал РИА Новости Дзермант.
По его словам, крымчане рады, что у них появилась возможность свободно развиваться без диктата и реализовать те чаяния, ради которых они и пошли на референдум в 2014 году.
Ранее в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым. По его словам, есть соответствующая договоренность с российским лидером Владимиром Путиным. Лукашенко добавил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание выбора жителей полуострова.