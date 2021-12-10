https://ria.ru/20211210/krym-1763054145.html

Крым выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегация

Крым выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегация - РИА Новости, 10.12.2021

Крым выиграл от воссоединения с Россией, заявила белорусская делегация

Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией, заявил РИА Новости представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T03:18

2021-12-10T03:18

2021-12-10T09:14

в мире

республика крым

симферополь

владимир путин

александр лукашенко

россия

алексей дзермант

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией, заявил РИА Новости представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.Из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом прибыли пять человек — общественники, политологи, политики. На пятницу у них запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба "Россия — Белоруссия".По его словам, крымчане рады, что у них появилась возможность свободно развиваться без диктата и реализовать те чаяния, ради которых они и пошли на референдум в 2014 году.Ранее в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым. По его словам, есть соответствующая договоренность с российским лидером Владимиром Путиным. Лукашенко добавил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание выбора жителей полуострова.

https://ria.ru/20211209/krym-1762981055.html

республика крым

симферополь

россия

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в мире, республика крым, симферополь, владимир путин, александр лукашенко, россия, алексей дзермант