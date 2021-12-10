https://ria.ru/20211210/kreml-1763124595.html

В Кремле оценили реализацию договоренностей по кибербезопасности с США

В Кремле оценили реализацию договоренностей по кибербезопасности с США - РИА Новости, 10.12.2021

В Кремле оценили реализацию договоренностей по кибербезопасности с США

В Кремле положительно оценивают реализацию договоренности президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена по кибербезопасности: налажен рабочий... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:18

2021-12-10T14:18

2021-12-10T14:21

сша

владимир путин

джо байден

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Кремле положительно оценивают реализацию договоренности президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена по кибербезопасности: налажен рабочий механизм, он выполняет свои функции, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это весьма чувствительная тема, и здесь, к сожалению, мы не можем раскрывать субстантивные вопросы, связанные с той работой, которая проводится, налажен рабочий механизм, и он, собственно, выполняет свои функции. В этом плане мы, скорее, можем дать положительную оценку тому, как в этой части женевские договоренности реализуются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, передавали ли США российским властям какие-то имена подозреваемых в киберпреступлениях и если да, то предпринимали ли российские власти какие-то действия в связи с этим, начались ли уже какие-то расследования.

https://ria.ru/20211208/kiberbezopasnost-1762729892.html

сша

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сша, владимир путин, джо байден, россия, дмитрий песков