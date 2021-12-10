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Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021
Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
В холодное время года COVID-19 активно маскируется под другие вирусные заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, главный врач... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T02:15
2021-12-10T09:29
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
борис чурадзе
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В холодное время года COVID-19 активно маскируется под другие вирусные заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.По его словам, в это время коронавирусную инфекцию легко спутать с другим заболеванием и не принять своевременных мер — ведь некоторые симптомы совпадают с признаками ОРВИ или гриппа.Он отметил, что вовремя выявить "замаскированный коронавирус" можно, только если обратиться к врачу при первых же признаках недомогания."Только своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах болезни способно помочь вовремя установить правильный диагноз и начать правильное лечение. Если у человека симптомы ОРВИ, нужно сразу же определить, COVID-19 у него или нет. Есть два метода диагностики: ПЦР-диагностика и экспресс-тестирование на коронавирус. Надо эти методы применять при подозрении на коронавирусную инфекцию", — считает Чурадзе.Он подчеркнул, что вакцинация поможет уменьшить вероятность заражения COVID-19, а в случае, если человек все же заболел, — избежать тяжелых последствий для здоровья.
https://ria.ru/20211209/simptomy-1762860260.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, борис чурадзе
02:15 10.12.2021 (обновлено: 09:29 10.12.2021)
 
Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19

Врач Чурадзе: выявить "замаскированный" COVID-19 можно только при обращении к врачу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В холодное время года COVID-19 активно маскируется под другие вирусные заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.
По его словам, в это время коронавирусную инфекцию легко спутать с другим заболеванием и не принять своевременных мер — ведь некоторые симптомы совпадают с признаками ОРВИ или гриппа.
"COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 — это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны", — сказал Чурадзе.
Он отметил, что вовремя выявить "замаскированный коронавирус" можно, только если обратиться к врачу при первых же признаках недомогания.
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"Только своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах болезни способно помочь вовремя установить правильный диагноз и начать правильное лечение. Если у человека симптомы ОРВИ, нужно сразу же определить, COVID-19 у него или нет. Есть два метода диагностики: ПЦР-диагностика и экспресс-тестирование на коронавирус. Надо эти методы применять при подозрении на коронавирусную инфекцию", — считает Чурадзе.
Он подчеркнул, что вакцинация поможет уменьшить вероятность заражения COVID-19, а в случае, если человек все же заболел, — избежать тяжелых последствий для здоровья.
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