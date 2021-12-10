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В России за сутки умерли 1176 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 1176 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021
В России за сутки умерли 1176 человек с COVID-19
За сутки в России подтверждено 1 176 смертей с COVID-19, за все время погибли 287 180 человек с этой болезнью, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:48
2021-12-10T11:48
2021-12-10T11:48
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждено 1 176 смертей с COVID-19, за все время погибли 287 180 человек с этой болезнью, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 176 смертей... За весь период по России умерло 287 180 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончалось 89 человек, в Подмосковье - 56, Санкт-Петербурге - 55.
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московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 1176 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 1176 пациентов с коронавирусной инфекцией