https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763088596.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 10.12.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3477), Санкт-Петербурге (2267), Подмосковье (1712), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:47

2021-12-10T11:47

2021-12-10T11:47

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3477), Санкт-Петербурге (2267), Подмосковье (1712), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3477, 2 Санкт-Петербург 2267, 3 Московская область 1712", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Калмыкии - 20, Ненецком автономном округе - 13, Чукотском автономном округе - 7.

https://ria.ru/20211210/kovid-1763049914.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19