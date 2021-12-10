https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763088596.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 10.12.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3477), Санкт-Петербурге (2267), Подмосковье (1712), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:47
2021-12-10T11:47
2021-12-10T11:47
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3477), Санкт-Петербурге (2267), Подмосковье (1712), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3477, 2 Санкт-Петербург 2267, 3 Московская область 1712", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Калмыкии - 20, Ненецком автономном округе - 13, Чукотском автономном округе - 7.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 3477