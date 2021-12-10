https://ria.ru/20211210/korabl-1763170957.html

В посольстве США прокомментировали инцидент с кораблем в Керченском проливе

В посольстве США прокомментировали инцидент с кораблем в Керченском проливе - РИА Новости, 10.12.2021

В посольстве США прокомментировали инцидент с кораблем в Керченском проливе

Посольство США в Киеве заявило, что корабль военно-морских сил Украины "Донбасс" имеет полное право плавать в водах Керченского пролива. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:58

2021-12-10T16:58

2021-12-10T16:58

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КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Посольство США в Киеве заявило, что корабль военно-морских сил Украины "Донбасс" имеет полное право плавать в водах Керченского пролива.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров."Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее кампании по отвлечению от последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

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в мире, украина, сша, военно-морские силы украины