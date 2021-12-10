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В Кремле отреагировали на инцидент с украинским кораблем
В Кремле отреагировали на инцидент с украинским кораблем - РИА Новости, 10.12.2021
В Кремле отреагировали на инцидент с украинским кораблем
Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность подобных действий, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:18
2021-12-10T14:18
2021-12-10T18:23
в мире
дмитрий песков
керченский пролив
джо байден
владимир зеленский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность подобных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков напомнил, что об этом неоднократно говорил российский лидер.ФСБ России в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже плавучая мастерская взяла обратное направление. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Это не первый инцидент с украинским флотом в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля нарушили границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли задержали. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
https://ria.ru/20211209/korabl-1763045369.html
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в мире, дмитрий песков, керченский пролив, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, россия
14:18 10.12.2021 (обновлено: 18:23 10.12.2021)
В Кремле отреагировали на инцидент с украинским кораблем
Песков назвал инцидент с украинским кораблем "Донбасс" в Керченском проливе провокацией