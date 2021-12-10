https://ria.ru/20211210/korabl-1763124328.html

В Кремле отреагировали на инцидент с украинским кораблем

В Кремле отреагировали на инцидент с украинским кораблем - РИА Новости, 10.12.2021

В Кремле отреагировали на инцидент с украинским кораблем

Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность подобных действий, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:18

2021-12-10T14:18

2021-12-10T18:23

в мире

дмитрий песков

керченский пролив

джо байден

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность подобных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков напомнил, что об этом неоднократно говорил российский лидер.ФСБ России в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже плавучая мастерская взяла обратное направление. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Это не первый инцидент с украинским флотом в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля нарушили границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли задержали. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211209/korabl-1763045369.html

керченский пролив

россия

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в мире, дмитрий песков, керченский пролив, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, россия