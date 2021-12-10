https://ria.ru/20211210/korabl-1763097390.html

В Крыму отреагировали на инцидент с украинским кораблем

В Крыму отреагировали на инцидент с украинским кораблем - РИА Новости, 10.12.2021

В Крыму отреагировали на инцидент с украинским кораблем

Украина решилась на провокацию в Азовском море, направив свой корабль к Керченскому проливу, так как чувствовала прикрытие США, считает председатель Украинской... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:29

2021-12-10T12:29

2021-12-10T12:30

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сша

джо байден

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

анастасия гридчина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Украина решилась на провокацию в Азовском море, направив свой корабль к Керченскому проливу, так как чувствовала прикрытие США, считает председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров."Стоит отметить, что в это время президент Украины Владимир Зеленский вел переговоры с президентом США Джо Байденом. Как известно, центральной темой переговоров была так называемая безопасность Украины, которую должны обеспечивать США. Я убеждена, что Киев решился на провокацию в Азовском море, поскольку чувствовал прикрытие со стороны США", - сказала РИА Новости Гридчина.При этом она отметила профессионализм российских пограничников, которые держали ситуацию под четким контролем, благодаря чему все происходящее в акватории Азовского моря обошлось без жертв.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763093845.html

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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, анастасия гридчина, россия