12:29 10.12.2021 (обновлено: 12:30 10.12.2021)
В Крыму отреагировали на инцидент с украинским кораблем
Глава Украинской общины Крыма Гридчина: Киев пошел на провокацию под прикрытием США
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПатрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Украина решилась на провокацию в Азовском море, направив свой корабль к Керченскому проливу, так как чувствовала прикрытие США, считает председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
"Стоит отметить, что в это время президент Украины Владимир Зеленский вел переговоры с президентом США Джо Байденом. Как известно, центральной темой переговоров была так называемая безопасность Украины, которую должны обеспечивать США. Я убеждена, что Киев решился на провокацию в Азовском море, поскольку чувствовал прикрытие со стороны США", - сказала РИА Новости Гридчина.
При этом она отметила профессионализм российских пограничников, которые держали ситуацию под четким контролем, благодаря чему все происходящее в акватории Азовского моря обошлось без жертв.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.