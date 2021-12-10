11:26 10.12.2021 (обновлено: 11:30 10.12.2021)
В Госдуме прокомментировали инцидент с украинским кораблем
Депутат Чепа: инцидент с "Донбассом" могли приурочить к разговору Байдена и Зеленского
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПатрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Замглавы думского международного комитета Алексей Чепа (СР-ЗП), комментируя инцидент в Керченском проливе с кораблем "Донбасс", отметил, что эта акция, вероятно, была спланирована специально ко времени разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, и обратил внимание на провокации и "непродуманную политику" Киева.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
"Сложно сказать, специально это или планово произошло. Мы видим постоянные провокации со стороны Украины. Вероятно, это было специально – подобный шум для непродуманной политики – это очень присуще", - заявил Чепа РИА Новости в ответ на вопрос, специально ли Киев направил корабль во время переговоров.
Также он отметил, что "Донбасс" является старым вспомогательным кораблем.
"В боевом измерении он ничего собой не представлял. Но что они могли сделать… Страшно, что его затопят где-то и оно создаст трудности судоходству", - добавил парламентарий.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.