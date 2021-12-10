10:50 10.12.2021 (обновлено: 10:58 10.12.2021)
Экс-командующий ЧФ прокомментировал инцидент с украинским кораблем
Адмирал Комоедов: украинские провокации в Черном море продолжатся
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Инциденты в Чёрном море, подобные случаю с кораблем ВМС Украины "Донбасс", продолжатся, так как Киев с одобрения Вашингтона хочет спровоцировать Москву на военный ответ, заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
"Я думаю, что на этом украинцы не остановятся – они будут устраивать провокации как со стороны Мариуполя, так и со стороны Одессы. Да, наш начальник Генштаба дал понять, что мы будем отвечать на провокации силой, но, видимо, Киев этого и добивается, его главный покровитель Вашингтон всячески к этому подбивает", - сказал Комоедов.
Адмирал считает, что такие провокации Украины следует пресекать силой, тем более что вряд ли это может перерасти в глобальный конфликт.
"Действительно, на подобное нужно отвечать силой. Конечно, будут жертвы, которых хотелось бы избежать, но не думаю, что ситуация перерастёт в глобальный конфликт. Однако региональная война мне представляется уже неизбежной, и неважно, встречаются ли Путин с Байденом или нет",- подчеркнул собеседник агентства.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. "Донбасс" лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.