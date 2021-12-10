https://ria.ru/20211210/korabl-1763060667.html

В Крыму призвали рассмотреть в СБ ООН инцидент с украинским кораблем

В Крыму призвали рассмотреть в СБ ООН инцидент с украинским кораблем - РИА Новости, 10.12.2021

В Крыму призвали рассмотреть в СБ ООН инцидент с украинским кораблем

Инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива как часть системных провокаций Украины в Чёрном море должен стать предметом экстренного рассмотрения в СБ... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T08:43

2021-12-10T08:43

2021-12-10T08:43

в мире

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

ольга ковитиди

керченский пролив

черное море

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива как часть системных провокаций Украины в Чёрном море должен стать предметом экстренного рассмотрения в СБ ООН, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Сенатор отметила, что эти провокации происходят на фоне непрекращающихся активных шагов России по укреплению международной безопасностиФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Корабль развернулся обратно в то время, когда пришли сообщения о завершении телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в районе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html

республика крым

керченский пролив

черное море

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в мире, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, ольга ковитиди, керченский пролив, черное море