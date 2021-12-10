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В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром" - РИА Новости, 10.12.2021
В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
Инцидент с украинским кораблем "Донбасс" в Керченском проливе в целом похож на действия Киева - они дают понять, что напряженность в регионе сохраняется, сказал РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T01:43
2021-12-10T01:43
2021-12-10T01:43
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Инцидент с украинским кораблем "Донбасс" в Керченском проливе в целом похож на действия Киева - они дают понять, что напряженность в регионе сохраняется, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.ФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Корабль развернулся обратно в то время, когда пришли сообщения о завершении телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.Парламентарий отмечает, что, если ранее речь шла о провокациях со стороны НАТО, то сейчас этим занимается именно Киев, который хочет дать понять, что напряженность в регионе сохраняется. "Сейчас им надо дать понять (России), что напряженность на Черном и Азовском море сохраняется", - добавил депутат.
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, военно-морские силы украины, азовское море, адальби шхагошев, россия
В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев: Киев думает, что Запад ему всегда поможет