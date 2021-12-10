https://ria.ru/20211210/korabl-1763049583.html

В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации

В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации - РИА Новости, 10.12.2021

В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации

Украине не стоит устраивать провокации, подобно той, которая произошла у Керченского пролива с кораблем "Донбасс", Россия всегда готова к адекватному ответу,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T01:07

2021-12-10T01:07

2021-12-10T01:07

в мире

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

военно-морские силы украины

керченский пролив

адальби шхагошев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украине не стоит устраивать провокации, подобно той, которая произошла у Керченского пролива с кораблем "Донбасс", Россия всегда готова к адекватному ответу, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Впоследствии, корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.Политик отметил, что военной угрозы для России нет, но подобные провокации создают препятствия для передвижения гражданских судов в акватории."Военной угрозы это не представляет для Российской Федерации. Тут очень важно отметить, что все эти провокации... они угрожают гражданскому и мирному передвижению кораблей в этой зоне", - добавил он.

https://ria.ru/20211209/donbass-1763044981.html

украина

керченский пролив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, военно-морские силы украины, керченский пролив, адальби шхагошев, россия