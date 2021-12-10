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В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации - РИА Новости, 10.12.2021
В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
Украине не стоит устраивать провокации, подобно той, которая произошла у Керченского пролива с кораблем "Донбасс", Россия всегда готова к адекватному ответу,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T01:07
2021-12-10T01:07
2021-12-10T01:07
в мире
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
военно-морские силы украины
керченский пролив
адальби шхагошев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украине не стоит устраивать провокации, подобно той, которая произошла у Керченского пролива с кораблем "Донбасс", Россия всегда готова к адекватному ответу, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Впоследствии, корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.Политик отметил, что военной угрозы для России нет, но подобные провокации создают препятствия для передвижения гражданских судов в акватории."Военной угрозы это не представляет для Российской Федерации. Тут очень важно отметить, что все эти провокации... они угрожают гражданскому и мирному передвижению кораблей в этой зоне", - добавил он.
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в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, военно-морские силы украины, керченский пролив, адальби шхагошев, россия
В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
Депутат Шхагошев: провокации Украины всегда получат адекватный ответ от России