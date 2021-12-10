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Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было - РИА Новости, 10.12.2021
Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
Угрозы для экипажа шедшего к Керченскому проливу судна ВМС Украины не было, никаких инцидентов не произошло, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T00:53
2021-12-10T00:53
2021-12-10T00:53
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украина
министерство обороны украины
военно-морские силы украины
азовское море
керченский пролив
алексей резников
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Угрозы для экипажа шедшего к Керченскому проливу судна ВМС Украины не было, никаких инцидентов не произошло, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников."Это поисково-спасательное судно без оружия, которое выполняло свою работу, находилось в 18 морских милях в Азовском море, которое является морем общего пользования, то есть на абсолютно законных основаниях там находится… Я хочу всем сообщить, что угрозы для экипажа и нашего корабля не было, он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло", - сказал Резников в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.
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в мире, украина, министерство обороны украины, военно-морские силы украины, азовское море, керченский пролив, алексей резников
Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
Глава МО Украины Резников: угрозы экипажу шедшего в Керченский пролив судна не было