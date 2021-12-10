https://ria.ru/20211210/korabl-1763048942.html

Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было

Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было - РИА Новости, 10.12.2021

Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было

Угрозы для экипажа шедшего к Керченскому проливу судна ВМС Украины не было, никаких инцидентов не произошло, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T00:53

2021-12-10T00:53

2021-12-10T00:53

в мире

украина

министерство обороны украины

военно-морские силы украины

азовское море

керченский пролив

алексей резников

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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Угрозы для экипажа шедшего к Керченскому проливу судна ВМС Украины не было, никаких инцидентов не произошло, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников."Это поисково-спасательное судно без оружия, которое выполняло свою работу, находилось в 18 морских милях в Азовском море, которое является морем общего пользования, то есть на абсолютно законных основаниях там находится… Я хочу всем сообщить, что угрозы для экипажа и нашего корабля не было, он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло", - сказал Резников в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

https://ria.ru/20211209/korabl-1763045369.html

украина

азовское море

керченский пролив

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в мире, украина, министерство обороны украины, военно-морские силы украины, азовское море, керченский пролив, алексей резников