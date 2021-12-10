https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763055023.html

Конюхов рассказал, чем питается в путешествиях

Конюхов рассказал, чем питается в путешествиях - РИА Новости, 10.12.2021

Конюхов рассказал, чем питается в путешествиях

Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, что в экспедициях питается в основном сублиматами, а для питья опресняет океанскую... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T03:44

2021-12-10T03:44

2021-12-10T08:59

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федор конюхов

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, что в экспедициях питается в основном сублиматами, а для питья опресняет океанскую воду.Пресную воду он получает из морской. "У меня с собой опреснитель, и между прочим, океанская вода — самая чистая, вкусная и насыщена минералами", — поделился Конюхов.Он также рассказал, откуда берет деньги на поездки.По его словам, он написал порядка трех тысяч картин, большинство из которых находятся в частных коллекциях.Двенадцатого декабря Конюхов отметит 70-летие. Он родился в 1951 году в селе Чкалово Приазовского района Запорожской области Украины. Окончил Одесское мореходное училище, Ленинградское арктическое училище и Бобруйское художественное училище. В 1970-х годах учился в Ленинградской духовной семинарии. К путешествиям стремился с детства. Первую экспедицию совершил в 15 лет — пересек Азовское море на рыбацкой весельной лодке. Всего на его счету более 40 уникальных экспедиций и восхождений, он первый в мире человек, который достиг пяти полюсов: Северного и Южного географических, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюса высоты (поднимался на Эверест) и полюса яхтсменов — мыса Горн. Кроме того, Конюхов стал первым россиянином, которому удалось выполнить программу "Семь вершин мира" — покорить высочайшую гору каждого континента. А в 2016 году он установил мировой рекорд одиночного кругосветного путешествия на воздушном шаре, обогнув Землю за 11 дней.

https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763054283.html

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общество, москва, федор конюхов, россия