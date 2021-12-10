https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763055023.html
Конюхов рассказал, чем питается в путешествиях
Конюхов рассказал, чем питается в путешествиях - РИА Новости, 10.12.2021
Конюхов рассказал, чем питается в путешествиях
Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, что в экспедициях питается в основном сублиматами, а для питья опресняет океанскую... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T03:44
2021-12-10T03:44
2021-12-10T08:59
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, что в экспедициях питается в основном сублиматами, а для питья опресняет океанскую воду.Пресную воду он получает из морской. "У меня с собой опреснитель, и между прочим, океанская вода — самая чистая, вкусная и насыщена минералами", — поделился Конюхов.Он также рассказал, откуда берет деньги на поездки.По его словам, он написал порядка трех тысяч картин, большинство из которых находятся в частных коллекциях.Двенадцатого декабря Конюхов отметит 70-летие. Он родился в 1951 году в селе Чкалово Приазовского района Запорожской области Украины. Окончил Одесское мореходное училище, Ленинградское арктическое училище и Бобруйское художественное училище. В 1970-х годах учился в Ленинградской духовной семинарии. К путешествиям стремился с детства. Первую экспедицию совершил в 15 лет — пересек Азовское море на рыбацкой весельной лодке. Всего на его счету более 40 уникальных экспедиций и восхождений, он первый в мире человек, который достиг пяти полюсов: Северного и Южного географических, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюса высоты (поднимался на Эверест) и полюса яхтсменов — мыса Горн. Кроме того, Конюхов стал первым россиянином, которому удалось выполнить программу "Семь вершин мира" — покорить высочайшую гору каждого континента. А в 2016 году он установил мировой рекорд одиночного кругосветного путешествия на воздушном шаре, обогнув Землю за 11 дней.
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общество, москва, федор конюхов, россия
03:44 10.12.2021 (обновлено: 08:59 10.12.2021)
Конюхов рассказал, чем питается в путешествиях
Федор Конюхов в путешествиях питается сублиматами, запивая их опресненной водой из океана
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Известный российский путешественник Федор Конюхов
рассказал РИА Новости, что в экспедициях питается в основном сублиматами, а для питья опресняет океанскую воду.
"На первые дни беру свежие фрукты и овощи. Если делать запасы на более долгий срок, они пропадут. Есть мнение, что по пути можно рыбу ловить и есть, но я этого не делаю. За путешествие в 154 дня я поймал две рыбки и 12 кальмаров. У меня специальный рацион. Его основу составляют сублимированные продукты, как у альпинистов. Заливаешь сублиматы водой, и получается блюдо", — сказал путешественник.
Пресную воду он получает из морской.
"У меня с собой опреснитель, и между прочим, океанская вода — самая чистая, вкусная и насыщена минералами", — поделился Конюхов.
Он также рассказал, откуда берет деньги на поездки.
"На самом деле я художник, это моя профессия, но чтобы написать некоторые картины, мне пришлось семь раз обойти вокруг света. Между прочим, это мой единственный заработок — деньги я получаю только за картины, а на экспедиции я их трачу", — рассказал Конюхов.
По его словам, он написал порядка трех тысяч картин, большинство из которых находятся в частных коллекциях.
Двенадцатого декабря Конюхов отметит 70-летие. Он родился в 1951 году в селе Чкалово Приазовского района Запорожской области Украины. Окончил Одесское мореходное училище, Ленинградское арктическое училище и Бобруйское художественное училище. В 1970-х годах учился в Ленинградской духовной семинарии.
К путешествиям стремился с детства. Первую экспедицию совершил в 15 лет — пересек Азовское море на рыбацкой весельной лодке. Всего на его счету более 40 уникальных экспедиций и восхождений, он первый в мире человек, который достиг пяти полюсов: Северного и Южного географических, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюса высоты (поднимался на Эверест) и полюса яхтсменов — мыса Горн. Кроме того, Конюхов стал первым россиянином, которому удалось выполнить программу "Семь вершин мира" — покорить высочайшую гору каждого континента. А в 2016 году он установил мировой рекорд одиночного кругосветного путешествия на воздушном шаре, обогнув Землю за 11 дней.